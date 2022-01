6% habe auch der Index seit seinem Verlaufstief bei 15.200 Punkten zugelegt. Zuletzt habe er die 100-Tage-Linie bei 15.708 Punkten durchbrochen und nehme nun Kurs in Richtjung GD50 bei 16.146 Punkten. Bis zum Rekordhoch seien es gerade einmal 4%. Dabei sei die Stimmung im Markt derzeit gut, aber keineswegs euphorisch. Der Fear & Greed Index von CNN notiere gerade bei 64 von 100. Vor genau einem Jahr sei der Index bei 69 gestanden. Die Performance des NASDAQ 100 seitdem: 23%.



Offenbar seien viele Anleger weiter stark an Aktien interessiert und würden in Kursrückgängen die große Chance wittern. Ein sehr gutes Zeichen, dass der Markt stabil bleibe und die Hausse weitergehe. Gut möglich, dass der NASDAQ 100 schon sehr bald wieder auf Rekordhochniveau notiere. Komme es bei Qualitätsaktien wie z.B. Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) , Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) oder Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) zu Dips, seien das grundsätzlich Kaufchancen.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple. (13.01.2022/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Von ein paar Prozent Minus lassen sich die Anleger von Technologieaktien die Laune nicht vermiesen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Für sie bedeute der Dip des Sektors vielmehr eine Top-Kaufchance. Laut Bloomberg hätten sie in den vergangenen fünf Tagen 2,3 Mrd. USD in den ETF ProShares UltraPro QQQ investiert. Bislang gehe die Wette auf.Der börsengehandelte Indexfonds (20,6 Mrd. Volumen) verwende Optionen, um die Performance des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zu verdreifachen. In dieser Woche sei der ETF bereits 6% im Plus.