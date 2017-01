Grundsätzlich wird dabei von alternativen Investments gesprochen, wenn Anleger eben in nicht traditionelle Anlageprodukte investieren. Als diesbezügliche Anlage-Klassiker gelten Aktien, Investmentfonds, festverzinsliche Wertpapiere, Anleihen und anderweitige börsenorientierte Wertpapiere. Alternative Investments stellen dagegen keine Asset-Klasse an sich dar; stattdessen handelt es sich hierbei um innovative Produkte, die sich mitunter deutlich von den herkömmlichen Anlageprodukten unterscheiden bzw. abheben. Gerade im Hinblick auf das jeweilige Ertrags- und Risikoprofil werden dabei entsprechende Unterschiede deutlich. Denn diese alternativen Investmentlösungen verfügen im Allgemeinen über eine äußerst komplexe Performance-sowie Risikomessung und weisen ein überdurchschnittliches Renditepotenzial auf. In manchen Fällen sind die Produkte allerdings gar nicht handelbar. Dies bedeutet dann im Umkehrschluss, dass Anleger nicht immer zeitnah auf veränderte Gegebenheiten und Bedingungen reagieren können.



Die wesentlichen alternativen Investments im Überblick



Im Wesentlichen lassen sich auf dem Anlagenmarkt in folgenden Bereichen alternative Investments identifizieren:

- Hedgefonds: Hierbei handelt es sich um Investmentfonds, die zwar in klassische Asset Klassen investieren, dabei aber fernab traditioneller Vorgehensweisen vielschichtige Anlagestrategien verfolgen.

- Infrastrukturinvestments: In diesem Segment können Anleger in zum Beispiel Erneuerbare Energien sowie in Transport- und Verkehrsinfrastruktur investieren. Immer öfter werden auch Investments in öffentliche Gebäude wie Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Gefängnisse oder etwa kulturelle Einrichtungen.

- Managed Futures/Commodity Trading Advisors: Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich die Maßnahme, ausschließlich in Derivate respektive Terminmarktprodukte zu investieren.

- Private Equity: Es geht hier und den direkten, nicht öffentlichen Erwerb von Unternehmensbeteiligungen durch privates Beteiligungskapital.

- Real Estate: Im Grunde genommen werden bei diesem alternativen Investment Immobilien erworben, um Rendite zu erwirtschaften. Dies geschieht entweder per Direktinvestment oder aber über spezifische Immobilienfonds, die dann wiederum in Aktien von Immobilienunternehmen oder in Immobilien selbst investieren.

- Rohstoffe/Commodities: Anleger können ihr Geld hier in Edelmetalle, Erdgas, Rohöl, Industriemetalle oder Agrarrohstoffe anlegen.

- Vermögenswerte mit Nischencharakter: Im Trend liegen diesbezüglich Investitionen in Antiquitäten, Kunst, Wein, Patente oder zum Beispiel Wald.



Alternative Geldanlage: Vielfältige Optionen stehen zur Verfügung



Alternative Anlagen bzw. Anlagestrategien sind jetzt immer häufiger in transparenten und reguliert liquiden Vehikeln zugänglich, die als OGAW-Fonds bezeichnet werden; das Kürzel OGAW steht dabei für "Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren". Neben dieser Möglichkeit offeriert gerade die FinTech-Branche zahlreiche Anlageoptionen, von denen Privatanleger partizipieren können. Eine detaillierte Trennung zwischen den einzelnen Anlageformen und die Einteilung in Klassen respektive Strategien (Equity, Fixed Income etc.) ist dabei äußerst schwierig. Auf einen gemeinsamen Nenner kommen die alternativen Investments demgegenüber gerade im Hinblick auf den jeweiligen Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Investition (Tactical, Event Driven etc.).



Alternative Investments haben spezifizierte Merkmale



Bei entsprechender Portfolioallokation kommt es dabei bei allen alternativen Geldanlagen bzw. Anlagestrategien zu einer nachhaltigen Verbesserung der Rendite/Risiko-Relation. Neben diesem Diversikationseffekt weisen die Alternative Investments zusammenfassend eine ganze Reihe von weiteren Merkmalen auf:

Es besteht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.

Die Renditen sind oftmals nicht normalverteilt.

Es liegt eine komplexe Performance-und Risikomessung vor.

Der Einsatz von Derivaten und Hebeln ist möglich.





