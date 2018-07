Womit die Experten von J.P. Morgan Asset Management vielleicht nicht gerechnet hatten, waren die zunehmend vernehmbaren politischen Hintergrundgeräusche - insbesondere von Seiten der US-Regierung. Die Gefahr eines internationalen Handelsstreits dämpfe die Stimmung in den größten Exportländern Europas und Asiens.



Anzeichen für eine Schwäche bestünden in den USA nicht. Die Wachstums- und Zinsdifferenzen hätten den US-Dollar unter einen beträchtlichen Aufwärtsdruck gebracht, was wiederum einige Schwellenländer vor Herausforderungen gestellt habe.



In der zweiten Jahreshälfte würden die Experten eine gewisse Beschleunigung des Wachstums außerhalb der USA erwarten, da sich die zugrunde liegenden Treiber der synchronisierten Erholung - Beschäftigungswachstum und höhere Verfügbarkeit günstiger Kredite - wieder geltend machen würden.



Durch die Kombination aus robusten Unternehmensgewinnen und gefallenen Kursen würden die Aktienbewertungen weniger ausgereizt als zu Jahresbeginn erscheinen. Die Experten würden bis zum Jahresende moderate Zugewinne bei Aktien erwarten, während die Kurse von Staatsanleihen nachgeben würden.



Trotz Aufwind durch das starke Wachstum und die weltweit lockeren geldpolitischen Rahmenbedingungen dürfte wegen der geopolitischen Turbulenzen die Reise an den Märkten weniger angenehm werden als im vergangenen Jahr. Dies spreche für einen etwas vorsichtigeren Risikoansatz. Früher oder später würden höhere Lohnkosten und Zinssätze die Rentabilität der Unternehmen in den USA untergraben. Und in den Portfolios würden Anleihen eine immer größere Rolle spielen, wenn die Renditen steigen würden und der Bedarf steige, sich gegen einen Konjunkturabschwung zu schützen. Darüber sollte jedoch erst nächstes Jahr ernsthafter diskutiert werden. Für den weiteren Verlauf dieses Jahres rechnen die Experten von J.P. Morgan Asset Management nach wie vor mit moderat positiven Erträge bei Aktien und leicht nachgebenden Anleihekursen. (Ausgabe Juli 2018) (06.07.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur befindet sich weltweit nach wie vor im Wachstumsmodus, so Karen Ward, Chief Market Strategist EMEA bei J.P. Morgan Asset Management, in ihrem Anlageausblick für das zweite Halbjahr 2018.In den großen Wirtschaftszonen USA, Euroraum, Japan und China liege das Wachstum weiterhin über Trend - was im vergangenen Jahr die Anlagemärkten so ertragreich gemacht habe.Ihren Anlageausblick für 2018 hätten die Experten überschrieben mit: "Der letzte Vorhang fällt erst, wenn die Zentralbanken die Reißleine ziehen". Sie hätten erläutert, dass der Zyklus zwar relativ weit fortgeschritten sei, es aber noch keine überzeugenden Anzeichen für eine vollständige Auslastung der Weltwirtschaft gebe. Bis die Inflation wieder Einzug gehalten habe, dürften die Zentralbanken weltweit die geldpolitischen Zügel locker halten, was Risikoanlagen weiterhin stützen sollte, habe die Einschätzung der Experten gelautet.