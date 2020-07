Wien (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Berichtssaison fand am gestrigen Donnerstag ihren bisherigen Höhepunkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Deutliche Kursgewinne trotz schwachem Marktumfeld im regulären Handel hätten auch die Aktien von QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) (+15,2%) und UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker- Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) (+14,4%) erlebt. Während Chiphersteller QUALCOMM insbesondere von einer Lizenzvereinbarung mit Huawei profitiert habe, habe Logistiker UPS im zweiten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn überraschend stark steigern können.Zu den wenigen Gewinnern im EuroStoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten nach überraschend guten Absatzzahlen für Juni die Papiere von Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) (+1,4%) gezählt. Deutlich schlechter sei der Handelstag hingegen für VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (-6,1%) verlaufen. Nachdem der Autobauer im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht sei, solle die Dividende gekürzt werden. (31.07.2020/ac/a/m)