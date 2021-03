Tradegate-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:

48,88 EUR -1,17% (02.03.2021, 13:59)



ISIN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BE0974293251



WKN Anheuser-Busch InBev-Aktie:

A2ASUV



Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

1NBA



Euronext - Brüssels Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

ABI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anheuser-Busch InBev-Aktie:

BUDFF



Kurzprofil Anheuser-Busch InBev N.V.:



Eine der weltgrößten Brauereien mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, Anheuser-Busch InBev N.V. (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF), hat in ihrem Produktportfolio über 200 Marken wie z.B. Budweiser, Beck's, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Jupiler, Diebels, Hasseröder, Franziskaner Hefe-Weissbier, Löwenbräu und Spaten. Die Produktionsstätten befinden sich in Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika. Anfang Juni 2013 erwarb Anheuser-Busch InBev auch die mexikanische Grupo Modelo, Inhaber der globalen Corona-Marke. (02.03.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anheuser-Busch InBev-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev N.V. (ABInBev) (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF).Die Zahlen (testiert) für das vierte Quartal 2020 (u.a. Umsatz (organisch): +4,5% y/y; bereinigtes EBITDA: -5,2% y/y auf 5,07 Mrd. USD) seien mehrheitlich besser als von dem Analysten erwartet (+1,4% y/y bzw. 4,14 Mrd. USD) ausgefallen (Ausnahme: berichteter Umsatz im Rahmen der Erwartung) und hätten auch den Marktkonsens mehrheitlich übertroffen. Positiv überrascht habe die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 (0,50 (Vj.: 1,30; Analysten-Prognose: 0,30) Euro je Aktie).Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sei unpräzise und falle gemischt aus. So stelle ABInBev zwar deutliche Verbesserungen auf der Umsatzebene und bei den Ergebniskennzahlen in Aussicht, warne gleichzeitig aber vor einem erhöhten Druck auf die bereinigte EBITDA-Marge. Problematisch würden der hohe Goodwill (zum 31.12.2020: 121,0 Mrd. USD; entspreche 53% der Bilanzsumme) sowie die hohe Verschuldung bleiben. Der Analyst senke seine Prognosen für 2021 (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 3,04 (alt: 3,25) USD) und für 2022 (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 3,52 (alt: 3,65) USD) mehrheitlich.Auf Basis des DCF-Modells (Startjahr 2021 (zuvor: 2020); Senkung der Prognosen, höheres Beta) hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 51,00 (alt: 60,00) Euro für die ABInBev-Aktie ermittelt und bewertet sie bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 02.03.2021)Börsenplätze Anheuser-Busch InBev-Aktie:Xetra-Aktienkurs Anheuser-Busch InBev-Aktie:48,805 EUR -1,57% (02.03.2021, 13:24)