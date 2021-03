Gehe man davon aus, dass die Impfquoten auch in Europa steigen würden, sei im zweiten Halbjahr - getrieben von Nachholeffekten im Konsum - mit einem kräftigen Boom im Dienstleistungssektor zu rechnen. Dies würden auch die hohen Sparquoten vermuten lassen. Seien die vermögenden deutschen Rentner geimpft, würden sie die Kreuzfahrtschiffe stürmen und dies zu deutlichen Preisanstiegen führen.



Die Phase der Deflation sei dank dem großen Engagement der Notenbanken definitiv vorbei. So hätten zuletzt auch steigende Rohstoffpreise und der nachlassende Wettbewerb Inflationsängste geschürt. Gefährlich werde es aber nur, die Teuerungsrate dynamisch und nachhaltig über die Schwelle von 3% ansteige.



Die Zinskurve dürfte vor diesem Hintergrund steiler werden und dazu führen, dass sich zyklische Value-Titel besser entwickeln würden als Wachstumswerte. Dies liege nicht zuletzt im Finanzsektor begründet, der unmittelbar von einer steigenden Zinskurve profitiere: Banken etwa könnten sich am kurzen Ende günstig refinanzieren und am langen Ende die Kreditzinsen erhöhen. Substanzwerte würden sich grundsätzlich dann am besten entwickeln, wenn die Konjunktur aus der Rezession komme und kräftig anziehe. Der im zweiten Halbjahr zu erwartende Konjunkturboom dürfte aufgrund der immensen Nachholeffekte bis einschließlich 2022 anhalten. Für eine Outperformance der Substanzaktien spreche auch die Tatsache, dass der Bewertungsabschlag zwischen Value und Growth so hoch sei wie nie zuvor.



Während dieser Effekt im Finanzsektor aufgrund der strukturellen Probleme in diesem Bereich eher ein vorübergehendes Phänomen sein werde, dürften Goldminen wie Barrick Gold im Jahresverlauf wieder ein großes Thema sein - insbesondere, wenn die Inflation steige und der Realzins dadurch sinke.



Die Stimmung am Markt sei aktuell von viel Optimismus geprägt und die Luft werde zunehmend dünner. 15.000 Punkte im DAX und 4.000 Punkte im S&P 500-Index seien kurzfristig möglich. Danach dürften jedoch die Gesetze der Schwerkraft wirken, möglicherweise ausgelöst durch die Zinsentwicklung. Im langfristigen Durchschnitt korrigiere der DAX einmal pro Jahr um achtzehn Prozent. Dies müsse zwar nicht zwangsläufig in diesem Jahr der Fall sein. Doch je höher die Märkte laufen würden, desto größer werde das Risiko einer heftigen Korrektur.



Anleger sollten daher auf die Sentiment-Indikatoren achten, ob der Markt überhitzt und das Bremspedal im Auge behalten, so Dr. Manfred Schlumberger. Nach größeren Turbulenzen im Sommer dürften die Märkte spätestens im vierten Quartal wieder deutlich anziehen - wenn die Pandemie dann auch in Europa im Griff sei. (24.03.2021/ac/a/m)





