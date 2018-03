In Europa stünden am Montag erst einmal finale Einkaufsmanagerstimmungsindices für Februar sowie Eurolands Einzelhandelsumsätze für Januar auf der Agenda. Am Donnerstag würden das finale und detaillierte Wirtschaftswachstum im Euroraum im vierten Quartal 2017 sowie in Deutschland Auftragseingangszahlen folgen, bevor am Freitag die deutsche Handelsbilanz sowie die Industrieproduktion für Januar die Woche abschließen würden. Hinzu komme am Donnerstag das - außer den politischen Entscheidungen - für Börsianer wichtigste Ereignis der Woche auf dem alten Kontinent: die EZB-Sitzung.



München (www.aktiencheck.de) - Italien-Wahl und Ergebnis der SPD-Mitgliederentscheidung über eine Fortsetzung der "GroKo" – trotz dieser wichtigen politischen Themen am Wochenende bleibt die Angst vor stärker als erwartet steigenden Inflations- und Zinstrends, insbesondere in Amerika, das Thema Nummer eins an den Börsen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Mit Trumps gestriger Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte steige zudem nicht nur die Angst vor einem Handelskrieg. Da Zölle auch preistreibend wirken würden, würden sie die Inflations- und damit die Zinsängste weiter anfachen.Highlight in der Makrodaten-Agenda der kommenden Woche sei daher der US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag. Er werde zeigen, ob die Stundenlöhne ihr im Januar auf eine Jahresrate von 2,9 Prozent gesprungenes, dynamischeres Wachstum im Februar fortgesetzt hätten oder nicht. Sollte das der Fall sein, würde es für einen weiter anziehenden Inflations- und damit auch Zinstrend in Amerika sprechen. Daneben seien in den USA am Montag die "ISM"-Einkaufsmanagerstimmung im Dienstleistungssektor sowie am Dienstag die Auftragseingänge der Industrie die wichtigsten zur Veröffentlichung anstehenden Daten.