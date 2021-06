Tradegate-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

37,20 EUR 0,00% (08.06.2021, 12:15)



London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

3.177,00 GBp +0,76% (08.06.2021, 12:33)



ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (08.06.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF).Am 04.06. (nachbörslich) sei die Abspaltung von Thungela Resources (südafrikanische Export-Kraftwerkskohle-Aktivitäten) vollzogen worden (Ankündigung am 08.04.). Unter Berücksichtigung des Abspaltungsverhältnisses (für zehn Anglo American-Aktien zusätzlich eine Thungela-Aktie) sowie des gestrigen (07.06.) Eröffnungskurses der Thungela-Aktie (150,00 GBp) belaufe sich der rechnerische Abspaltungsabschlag (=ex-Sachdividende) je Anglo American-Aktie auf 15,00 GBp. Die ergebnisseitige Bedeutung der abgespaltenen Aktivitäten (bereinigtes EBITDA Gj. 2020: -63 (Gj. 2019: +49; Gj. 2018: +617) Mio. USD) für den Gesamtkonzern (bereinigtes EBITDA Gj. 2020: 9,80 (Gj. 2019: 10,01; Gj. 2018: 9,16) Mrd. USD) sei vor allem in den letzten beiden Geschäftsjahr sehr begrenzt gewesen.Hintergrund der Transaktion sei nach Erachten des Analysten die Reduzierung der CO2-Emissionen des Anglo American-Konzerns. Die Preise (Periodendurchschnitt) der wichtigsten Rohstoffe des Konzerns würden in Q2/2021 mehrheitlich über dem Niveau des Auftaktquartals notieren (v.a. Eisenerz, Kupfer). Jedoch seien die meisten Rohstoffe von ihrem Mai-Hochs wieder deutlich zurückgekommen.Diermeier rechne teilweise mit einer "Normalisierung" der Rohstoffpreise (v.a. Eisenerz), weshalb er für das kommende Geschäftsjahr nach wie vor mit einem Ergebnisrückgang rechne. Der Analyst habe seine Prognose angehoben (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 6,45 (alt: 5,72) USD; DPS 2021e: 2,50 (alt: 2,25) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 4,69 (alt: 4,23) USD; DPS 2022e: 1,85 (alt: 1,65) USD).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Anglo American-Aktie: