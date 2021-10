London Stock Exchange-Aktienkurs Anglo American-Aktie:

2.783,50 GBp +0,76% (22.10.2021, 12:27)



ISIN Anglo American-Aktie:

GB00B1XZS820



WKN Anglo American-Aktie:

A0MUKL



Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

NGLB



London Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Anglo American-Aktie:

AAUKF



Kurzprofil Anglo American PLC:



Anglo American PLC (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF) ist ein weltweit agierender Konzern, der im Jahr 1917 gegründet, wurde. Anglo American engagiert sich im Bergbau und in der Verarbeitung von Rohstoffen. Die Hauptsitze befinden sich in London und in Johannesburg. Anglo American beschäftigt rund 148.000 Mitarbeiter und ist das drittgrößte seiner Art. (22.10.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anglo American-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820, WKN: A0MUKL, Ticker-Symbol: NGLB, London: AAL, Nasdaq OTC-Symbol: AAUKF).Die Rohstoffproduktion von Anglo American sei in Q3 2021 gestiegen (+2% y/y). Die relevanten Rohstoffpreise (Periodendurchschnittswerte) des Konzerns seien in Q3 mehrheitlich (deutlich) gestiegen (q/q und y/y). Die Produktionsziele für das Geschäftsjahr 2021 seien teilweise gekappt worden (Diamanten, Eisenerz, Kupfer). Zu der Kosten-Guidance sowie zum Investitionsbudget habe sich Anglo American nicht geäußert.Diermeier habe seine Prognosen reduziert (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 7,49 (alt: 7,57) USD; berichtetes EPS 2021e: 7,38 (alt: 7,45) USD; DPS 2021e: 4,01 (alt: 4,16) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 5,29 (alt: 5,64) USD; DPS 2022e: 2,30 (alt: 2,40) USD).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Anglo American-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 28 GBP auf 27 GBP gesenkt. (Analyse vom 22.10.2021)Börsenplätze Anglo American-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Anglo American-Aktie:33,20 EUR +0,61% (22.10.2021, 11:35)