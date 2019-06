Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) konnte nach einem Analystenupgrade deutlich zulegen (+3,74%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der italienische Energiekonzern Enel (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) habe ebenfalls von einer positiven Analysteneinschätzung profitieren können (+1,71%). Der Markt unterschätze das Ausmaß der Effizienzsteigerungen, argumentiere der Analyst.Von den nach den Vorfällen in der Straße von Hormus stark gestiegenen Ölpreisen hätten Ölwerte wie ExxonMobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) und Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) mit einem Plus von jeweils etwa 1 Prozent profitiert. Sie seien damit im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) auf den vorderen Plätzen gewesen. (14.06.2019/ac/a/m)