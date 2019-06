US-Präsident Donald Trump erhöhe den Druck auf Deutschland aufgrund dessen Unterstützung für die Nord-Stream 2-Pipeline. Bei der gestrigen Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda habe Trump gesagt, dass "die USA Deutschland vor Russland schützen will und Deutschland Russland Milliarden für sein Gas bezahlt". Trump habe gesagt, dass Deutschland mit der anhaltenden Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel für das Nord-Stream-2-Projekt Gefahr laufe, von den USA ins Visier genommen zu werden. Trump habe auch wiederholt, dass Deutschland nicht genug für die Verteidigung ausgebe, und die USA könnten wiederum beschließen, ihre in Deutschland stationierten Truppen abzuziehen. Diese Bemerkungen würden eine weitere Verschlechterung der einst starken deutsch-amerikanischen Beziehungen zeigen. Bei den Versuchen der USA, das Nord-Stream-2-Projekt zu blockieren, gehe es jedoch nicht nur um die Befürchtung, dass Russland seinen Einfluss ausweite. Trump hoffe, dass die USA ihr Flüssigerdgas (LNG) nach Europa exportieren könnten, wobei das US-Produkt nicht konkurrenzfähig gegenüber dem Produkt aus Russland sei. In der Zwischenzeit habe Russland dem US-Präsidenten geantwortet, dass er "nichts anderes als Erpressung und eine Form von unlauterem Wettbewerb" betreibe.



Die BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) sei zum Zeitpunkt des Schreibens einer der schwächsten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Werte. Der Aktienkurs des Unternehmens falle aufgrund der bereits erwähnten Kommentare von Trump zu Nord Stream 2. Die BASF sei eines der Unternehmen, das an der Entwicklung der Nord-Stream-2-Pipeline beteiligt sei. Zu den beteiligten Firmen würden unter anderem die französische Engie (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF), die österreichische OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, NASDAQ OTC-Symbol: OMVJF) oder die niederländische Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) gehören.



Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) gehöre am Donnerstag wiederum zu den größten Gewinnern. Das Zahlungsunternehmen profitiere von einer Heraufstufung der Berenberg Bank. Die Analysten der Bank würden die Aktie wieder zum Kauf empfehlen und hätten erklärt, dass das Unternehmen wie gewohnt funktioniere. Sie hätten jedoch anerkannt, dass das Unternehmen aufgrund der laufenden Untersuchungen mit potenziellen Abwärtsrisiken konfrontiert sei. Es sei daran erinnert, dass das Unternehmen die Kaufempfehlung für Wirecard aufgrund der jüngsten Turbulenzen um die Berichte der Financial Times gesenkt habe.



Telefonica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) habe mitgeteilt, dass sie im Rahmen der deutschen 5G-Frequenzauktion ein Spektrum im Bereich von 90 MHz erworben habe. Das Unternehmen verfüge nun über ein Mobilfunkspektrum von rund 310 MHz. (13.06.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erste Hälfte der europäischen Handelssitzung am Donnerstag war recht optimistisch, so die Experten von XTB.In Europa seien an breiter Front Kursgewinne zu beobachten, wobei Aktien aus Österreich und Italien am meisten hätten zulegen können. In Osteuropa sei eine gewisse Underperformance zu erkennen, da Aktien aus Russland und Polen zum Zeitpunkt des Schreibens mehr oder weniger flach gehandelt würden.