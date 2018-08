Im Zuge eines Patentstreits in Taiwan sei dem amerikanischen Chiphersteller QUALCOMM Inc. (ISIN US7475251036, WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) (-0,4%) eine deutliche Reduktion einer Strafzahlung zugesprochen worden. Im Gegenzug solle der Konzern jene Summe (USD 680 Mio.) nutzen, um dort einen 5-Jahres-Investitionsplan zu verfolgen.



Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) (-2,6%) habe am Freitag ein solides Zahlenwerk berichtet und ein Effizienzsteigerungsprogramm angekündigt, um den hohen Kosten durch die Elektrifizierung entgegenzuwirken. Eine Senkung der Personalkosten sei dabei nicht vorgesehen.



Die Q2-Zahlen von Dropbox (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX) (-9,8%) hätten zwar merklich über Konsens gelegen, der Abgang von COO (Leiter des operativen Geschäfts), Dennis Woodside, habe jedoch zum Abverkauf beigetragen.



Morgen würden u.a. in den USA Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) und in Europa BAWAG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2), BB Biotech (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF), K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) und RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) berichten. (13.08.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang notierte kein einziger DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wert im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am glimpflichsten sei noch Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) mit -0,6% davongekommen, am stärksten habe die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-4,1%) verloren.