Börse Stuttgart-Aktienkurs Amundi-Aktie:

58,28 EUR +0,73% (18.03.2019, 15:08)



Euronext Paris-Aktienkurs Amundi-Aktie:

58,20 EUR 0,00% (18.03.2019, 16:22)



ISIN Amundi-Aktie:

FR0004125920



WKN Amundi-Aktie:

A143DP



Ticker-Symbol Amundi-Aktie:

ANI



Euronext Paris Ticker-Symbol Amundi-Aktie:

AMUN



Kurzprofil Amundi S.A.:



Amundi S.A. (ISIN: FR0004125920, WKN: A143DP, Ticker-Symbol: ANI, Euronext Paris Ticker-Symbol: AMUN) zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern. Die Gruppe betreibt ein aktives Management von Aktien, Anleihen und Renditen. Sie führt auch ein passives Management von indexierten Fonds sowie ein Management von nicht liquiden Vermögenswerten (Immobilienvermögen und private Schulden) durch. Ende 2017 verwaltete Amundi mehr als 1.426 Milliarden Euro an Forderungen, verteilt auf folgende Kundentypen: Partnernetzwerke und Drittvertriebe (36,8%), institutionelle Kunden und Mitarbeitersparpläne (33,9%) sowie Versicherer (29,4%). (18.03.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Amundi-Aktienanalyse von Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, hat in einer neuen ALPHA-Studie die Aktie der Amundi S.A. (ISIN: FR0004125920, WKN: A143DP, Ticker-Symbol: ANI, Euronext Paris Ticker-Symbol: AMUN) zum Kauf empfohlen.Der französische Asset Manager sei mit derzeit rund 1.425 Mrd. Euro Assets under Management der weltweit zehntgrößte Marktteilnehmer und habe 2018 in einem für die Branche anspruchsvollen Umfeld eine deutliche AuM-Outperformance gegenüber der Industrie gezeigt. Darüber hinaus verfüge Amundi über die beste Kostenstruktur im Sektor sowie ein überlegenes Distributionsnetzwerk, sodass das Unternehmen künftig noch stärker an der im langfristigen Trend positiven Marktentwicklung partizipieren dürfte.Die Entwicklung der Kapitalmärkte im bisherigen Jahresverlauf lasse nach Ansicht der Analysten zudem ein starkes Q1 erwarten. Nicht zuletzt böten die jüngst sehr erfolgreiche Akquisitionshistorie und die damit verbundenen Synergien Raum für Spekulationen über weitere akquisitorische Maßnahmen. Aufgrund der klaren Wettbewerbsvorteile und des mehrfach unter Beweis gestellten starken Track-Records halte Montega die derzeitige Bewertung am unteren Ende der Peergroup für nicht gerechtfertigt, sodass ein signifikantes Upside-Potenzial bestehe.Montega werde die Entwicklung des Unternehmens fortan genau verfolgen und den Case schließen, sobald das Kurspotenzial ausgeschöpft sei oder sich die Einschätzung der Analysten grundlegend ändere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amundi-Aktie: