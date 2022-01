Euronext Paris-Aktienkurs Amundi-Aktie:

73,75 EUR +2,64% (13.01.2022, 17:35)



ISIN Amundi-Aktie:

FR0004125920



WKN Amundi-Aktie:

A143DP



Ticker-Symbol Amundi-Aktie:

ANI



Euronext Paris Ticker-Symbol Amundi-Aktie:

AMUN



Kurzprofil Amundi S.A.:



Amundi S.A. (ISIN: FR0004125920, WKN: A143DP, Ticker-Symbol: ANI, Euronext Paris Ticker-Symbol: AMUN) zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern. Die Gruppe betreibt ein aktives Management von Aktien, Anleihen und Renditen. Sie führt auch ein passives Management von indexierten Fonds sowie ein Management von nicht liquiden Vermögenswerten (Immobilienvermögen und private Schulden) durch. Ende 2017 verwaltete Amundi mehr als 1.426 Milliarden Euro an Forderungen, verteilt auf folgende Kundentypen: Partnernetzwerke und Drittvertriebe (36,8%), institutionelle Kunden und Mitarbeitersparpläne (33,9%) sowie Versicherer (29,4%). (14.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amundi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Amundi S.A. (ISIN: FR0004125920, WKN: A143DP, Ticker-Symbol: ANI, Euronext Paris Ticker-Symbol: AMUN) unter die Lupe.Der französische Vermögensverwalter habe die Übernahme des Konkurrenten Lyxor von der französischen Großbank Société Générale abgeschlossen. Dadurch könne Amundi den Marktanteil bei ETFs in Europa auf 14% steigern und zur Nummer zwei nach BlackRock aufsteigen. Mit einem erwarteten 2022er-KGV von 12 sei Amundi noch relativ moderat bewertet. Angesichts der hohen Dividendenrendite von 4 bis 5% sei Amundi ein Basisinvestment für konservative Anleger, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.01.2022)Das vollständige Interview mit Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Amundi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amundi-Aktie:73,50 EUR +1,80% (13.01.2022, 22:26)