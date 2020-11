München (www.aktiencheck.de) - Wie schnell sich doch die Stimmung drehen kann. Die konkrete Aussicht auf einen ab dem Jahr 2021 verfügbaren Impfstoff elektrisiert die weltweiten Aktienmärkte, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Solche Nachrichten würden zusätzlichen Schub geben, um die weltweiten Leitindices anzutreiben. Viele würden mittelfristige Kaufsignale aussenden. Diese Entwicklung spiegele sich auch hierzulande wider: Der MDAX überwinde seinen monatelangen Widerstand aus dem Sommer 2020. Entsprechend würden im globalen Rahmen auch immer mehr Indices auf Jahressicht ins Plus drehen. Andere, die nach wie vor im Minus seien, hätten dieses Minus innerhalb weniger Tage deutlich reduziert. Auf zyklische Werte ausgerichtete Indices würden dabei besonders profitieren, während sich der US-amerikanische NASDAQ 100, der sich vom März bis zum August in einer ausgeprägten Aufwärtsbewegung befunden habe, eine trendbestätigte Konsolidierung durchlaufe.Die Märkte hätten den Blick also klar nach vorne gerichtet. Sie würden konsequent gemäß der alten Börsenweisheit "An der Börse wird die Zukunft gehandelt" agieren und sich ganz auf eine Erholung der Wirtschaft bereits in diesem Jahr mit Blick auf den asiatischen Wirtschaftsraum beziehungsweise 2021/22 im Rest der Welt konzentrieren. Die Gegenwart trete demgegenüber in den Hintergrund. Die aktuell nach wie vor hohen Infektionszahlen und unterschiedlich ausgeprägten Lockdowns in etlichen Ländern würden für das derzeitige Sentiment keine Rolle mehr spielen. Durch diese Zahlen werde hindurchgeschaut. Entsprechend habe die Jahresendrally bereits begonnen. (16.11.2020/ac/a/m)