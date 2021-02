Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Amgen habe dank starker Verkäufe von neueren Medikamenten Umsatzrückgänge bei älteren Produkten aufgrund von Generikakonkurrenz mehr als ausgleichen können. Insgesamt seien die Erlöse im vierten Quartal um 7% im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 6,6 Mrd. USD gestiegen, habe der Branchenprimus mitgeteilt. Während die Erlösentwicklung den Erwarzungen der Analysten entsprochen habe, habe das Gewinnwachstum über ihren Prognosen gelegen. Die Corona-Krise habe weiter einen negativen Einfluss auf die Medikamentenverkäufe, weil weniger Menschen zum Arzt gehen würden. Eine Erholung hänge der Mitteilung zufolge von der Geschwindigkeit und Effektivität der Impfungen weltweit ab.Die Kursreaktion zeige: Die Anleger hätten mehr erwartet. Dennoch sei die Amgen-Aktie ein absolutes Basisinvestment im Sektor und auch die Dividende sei attraktiv. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Amgen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:193,64 EUR -3,49% (03.02.2021, 17:35)