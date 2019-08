Börsenplätze Amgen-Aktie:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (12.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des größten Biotechnologie-Konzern der Welt Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) unter die Lupe.Im Patentstreit mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis habe Amgen einen Sieg verzeichnen können. Die Aktie habe daraufhin um fast sechs Prozent explodiert.Grund für den Streit sei das Biosimilar Erelzi, das die Novartis-Tochter Sandoz an den Markt bringen wolle. Dabei handle es sich um ein Referenzprodukt zu Amgens Enbrel mit dem Wirkstoff Ethanercept. Das Medikament sei ein Kassenschlager des US-Konzerns und habe im zweiten Quartal 2019 mehr als 1,3 Milliarden Dollar in dessen Kassen gespült. Bis 2029 halte Amgen Exklusivschutz für das Medikament, welches zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen und Schuppenflechte (Psoriasis) eingesetzt werde.Die Novartis-Tochter habe daraufhin angekündigt, gegen die Entscheidung des US-Gerichts in Berufung zu gehen.Die US-Amerikaner hätten zuletzt deutlich den Wettbewerbsdruck bei seinen Verkaufsschlagern Enbrel und Neulasta zu spüren bekommen, was sich in stagnierenden Umsätzen niedergeschlagen habe. Die Folge: Der Kurs sei unter Druck gekommen.Nachdem das Zwischenhoch bei rund 195 Dollar übersprungen worden sei, sei jetzt der Weg frei bis zum Doppeltop im Bereich von 210 Dollar. Mit einem aktuellen KGV von rund 15 sei Amgen immer noch recht moderat bewertet und könne zudem mit einer ordentlichen Dividendenrendite von aktuell etwa drei Prozent auftrumpfen.Für langfristig orientierte Anleger ist die Amgen-Aktie ein Kauf, so Nicola Hahn. Spekulativ orientierten Anlegern habe "Der Aktionär" vor fast zwei Wochen geraten, den Anstieg gehebelt zu begleiten. (Analyse vom 12.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link