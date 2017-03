Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

157,00 EUR -0,15% (20.03.2017, 14:31)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

168,565 USD -0,03% (20.03.2017, 14:34)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation. (20.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktie: Negativer Newsflow - Schwäche zum Kauf nutzen! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Schwäche bei der Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) zum Kauf zu nutzen.Es gebe negativen Newsflow bei Amgen. Die Studiendaten zum Cholesterin-Senker "Repatha" seien nicht ganz so optimal ausgefallen, so der Aktienprofi. Laut der Studie habe das Risiko für Herzerkrankungen nicht so stark gesenkt werden können wie man es erwartet habe. Die Amgen-Aktie habe am Freitag entsprechend einen deutlichen Kursverlust verbucht. Es sei laut dem Börsenexperten davon auszugehen, dass die Amgen-Aktie das Niveau um 145/150 Euro antesten werde. Auf diesem Niveau wäre die Amgen-Aktie aber ein Kauf.Grundsätzlich würden Biotechwerte und gerade Amgen zu den Favoriten zählen, zumal da der NASDAQ Biotech-Index ganz gut aussehe und kurz vor einem Kaufsignal stehe.Insofern sollte man die Schwäche im Kurs der Amgen-Aktie durchaus nutzen, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.03.2017)Börsenplätze Amgen-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amgen-Aktie:157,00 EUR +0,32% (20.03.2017, 14:31)