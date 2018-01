XETRA-Aktienkurs Amgen-Aktie:

ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) unter die Lupe.China möchte die Gesundheitsversorgung des eigenen Volkes verbessern und die klinische Entwicklung sowie Zulassung der Arzneimittel massiv beschleunigen. "PharmCube" habe eine Liste mit 16 Produkten publiziert, die 2018 mit einer schnellen Zulassung rechnen könnten. Darunter seien vielversprechende Präparate der "Aktionär"-Empfehlungen Novartis, Amgen (Evolocumab - Repatha) und FibroGen. Aber auch andere bekannte Pharma- und Biotech-Unternehmen könnten von einer raschen Genehmigung der chinesischen Behörden profitieren.Der Bericht sei kurz vor den aktualisierten Leitlinien der Zulassungsbehörde CFDA für einen vorrangingen Prüfstatus veröffentlicht worden. Fortan hätten Unternehmen - auch aus Übersee - die Möglichkeit, eine vorgezogene Überprüfung der Wirkstoffe anzustreben, wenn die vorgegebenen Kriterien des Instituts erfüllt würden oder sich das Mittel gegen mehrere schwere Krankheiten als wirksame Therapieoption erwiesen habe.Von der neuen Regelung könnte insbesondere FibroGen massiv profitieren. Gemeinsam mit dem Partner AstraZenca stehe 2018 der Zulassungsentscheid für das Mittel Roxadustat an. Gelinge die Zulassung in H1/2018, wäre Roxadustat das erste Medikament eines US-Unternehmens, welches nicht wie gewohnt in den USA oder Europa zuerst zugelassen werde, sondern in China.Die Amgen-Aktie bietet mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 14 für das laufende Jahr ein ausgesprochen gutes Chance/Risiko-Verhältnis, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2018)Börsenplätze Amgen-Aktie: