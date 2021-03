Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

117,96 EUR -0,20% (22.03.2021, 08:42)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

140,71 USD -1,31% (19.03.2021, 21:10)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



NYSE Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (22.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktie könnte ihre Konsolidierung beenden - ChartanalyseDie Aktie des Kreditkartenunternehmens American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 67,00 USD in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 24. Februar habe die Aktie erstmals ihr Allzeithoch aus dem Januar 2020 bei 138,13 USD durchbrochen. Anschließend sei der Wert auf ein neues Rekordhoch bei 151,46 EUR geklettert. Seit diesem Hoch konsolidiere die Aktie. Dabei habe sie sich inzwischen dem alten Allzeithoch deutlich angenähert.Im Bereich um 138,13 USD könnte die Aktie von American Express ihre Konsolidierung der letzten Tage beenden. Ein Anstieg bis ca. 151,46 USD und später rund 168,50 USD erscheine möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 128,87 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 109,03 USD und damit zu einem Test des Aufwärtstrends seit März 2020 kommen. (Analyse vom 22.03.2021)Börsenplätze American Express-Aktie: