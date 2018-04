Börsenplätze American Express-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

80,96 EUR +5,14% (19.04.2018, 15:44)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

USD 100,115 +5,22% (19.04.2018, 15:45)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



NYSE Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (19.04.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - American Express-Aktie: Konjunkturaufschwung hebt Aktie merklich an - ChartanalyseDer US-Kreditkartenanbieter American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) hat dank des anhaltenden Konjunkturaufschwungs seinen Gewinn überraschend stark gesteigert und verdient prächtig mit, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie notiere vorbörslich bereits ein gutes Stück weit im Plus und sollte ihre Aufwärtsbewegungen weiter fortsetzen.Die Zahlen würden für sich sprechen: Netto habe der Konzern nach eigenen Angaben vom Vorabend im abgelaufenen Quartal 1,63 Mrd. US-Dollar verdient. Das seien gut 30 Prozent mehr, als auf Vorjahressicht. Aber auch bei Ergebnis je Anteilsschein sei sehr viel höher ausgefallen als von Analysten zuvor erwartet worden sei. Die Gesamteinnahmen hätten um zwölf Prozent, auf 9,72 Mrd. US-Dollar zugelegt. Besonders von der robusten Konjunktur in den USA habe das Unternehmen profitiert, US-Verbraucher hätten wegen der starken Wirtschaft mehr Geld ausgegeben. Und da die Wirtschaft in den USA und weltweit auf Hochtouren laufe, dürften die Gewinne in den folgenden Quartalen weiter sprudeln.Technisch seien die Aktien von American Express bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr nur knapp einem größeren Verkaufssignal durch einen Bruch der 200-Tage-Durchschnittslinie entkommen. Dies habe jedoch jedes Mal abgewendet werden können, sodass darauf eine deutliche Erholungsbewegung eingesetzt habe. So auch in der Vorwoche, wo es dem Papier gelungen sei, über einen kurzfristigen Abwärtstrend anzusteigen und zum gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis zuzulegen. Damit liege streng genommen ein kleineres Kaufsignal vor und könnte das Papier sogar bis in den Bereich die aktuellen Jahreshochs vorantreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link