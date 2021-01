Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze American Airlines-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

14,814 EUR +8,32% (28.01.2021, 17:38)



Xetra-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

14,728 EUR +1,80% (28.01.2021, 17:22)



NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

17,83 USD +7,67% (28.01.2021, 17:24)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (28.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ungewöhnliche und extreme Kurssprünge kämen nicht nur bei den von Kurzfrist-Zockern bewegten Werten wie GameStop oder AMC vor. Heute falle die größte US-Fluggesellschaft aus dem Rahmen: American Airlines schieße vor US-Handelsstart um mehr als 40 Prozent nach oben. Kurz zuvor habe AA seine Quartalszahlen präsentiert.Die US-Fluggesellschaft American Airlines habe demnach zum Jahresende 2020 wie erwartet einen weiteren hohen Quartalsverlust erlitten. Im vierten Quartal sei unterm Strich ein Minus von 2,2 Milliarden Dollar angefallen, habe das Unternehmen heute im texanischen Fort Worth mitgeteilt. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe es noch einen Gewinn von 414 Millionen Dollar gegeben."Unsere Finanzergebnisse für das vierte Quartal schließen das herausforderndste Jahr unserer Unternehmensgeschichte ab", habe Konzernchef Doug Parker mit Blick auf die Corona-Pandemie erklärt. Insgesamt habe American Airlines 2020 einen Verlust von 8,9 Milliarden Dollar verschmerzen müssen, im Vorjahr habe die Fluggesellschaft noch 1,7 Milliarden Dollar verdient. Die Erlöse seien in Q4 im Vergleich zum Vorjahr um 64 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar gefallen. Im Gesamtjahr stehe ein Minus von 62 Prozent auf 17,3 Milliarden Dollar zu Buche.Insgesamt sei der Verlust jedoch deutlich niedriger als erwartet ausgefallen. Die Fluggesellschaft habe 3,86 Dollar pro Aktie verloren, erwartet worden sei ein Verlust von 4,11 Dollar. Auch der Umsatz habe über den Prognosen der Analysten gelegen.Das lasse die Börsianer zugreifen. Gestern Abend sei die am stärksten geshortete US-Fluggesellschaft jedoch auch im WallStreetBets-Forum von Reddit erwähnt worden. Das locke womöglich auch Kurzfrist-Trader wie bei GameStop.Im Sog des Höhenflugs von American Airlines werde auch die Lufthansa-Aktie nach oben gezogen. Der MDAX-Wert steige um über sieben Prozent und überspringe wieder die 11-Euro-Marke.Der der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft sei skeptisch, dass sich die Situation der Branche schnell ändere. Von den bundesweit rund 255.000 Arbeitsplätzen bei Fluggesellschaften, Flugsicherung und an Flughäfen könnten in den nächsten Jahren schätzungsweise 60.000 wegfallen.Bislang hätten Kurzarbeit und Krisenpakete mit den Gewerkschaften Massenentlassungen verhindert. 60 bis 70 Prozent der Branchenbeschäftigten seien in Kurzarbeit. Die Branche gehe davon aus, dass in Deutschland erst 2025 wieder so viele Menschen in Flugzeuge steigen würden wie vor der Corona-Krise.Die Corona-Krise habe den Flugverkehr nahezu zum Erliegen und die Luftfahrtindustrie in Finanznot gebracht. Die nun weniger schlimm ausgefallenen Quartalszahlen von American Airlines würden Hoffnung machen, dass die Fluggesellschaften es mit den Staatshilfen doch "übern Berg" schaffen würden. Airline-Aktien würden jedoch mit hohen Risiken behaftet bleiben. "Der Aktionär" hält am ehesten Ryanair für kaufenswert, so Martin Mrowka. (Analyse vom 28.01.2021)