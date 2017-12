Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang standen in den USA Titel aus der zweiten Reihe im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Laut einem CNBC-Bericht solle Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) mit mehreren Generikaherstellern, darunter Mylan, über einen Start in das Pharmageschäft gesprochen haben.Derweil habe der US-Pharmahändler CVS Health (ISIN: US1266501006, WKN: 859034, Ticker-Symbol: CVS) Berichte über den Kauf des Versicherungskonzerns Aetna (ISIN: US00817Y1082, WKN: 602155, Ticker-Symbol: HE8) offiziell bestätigt. Das Unternehmen wolle laut eigener Mitteilung rund USD 67,5 Mrd. für die Übernahme bezahlen. Der Abschluss müsse noch von den US-Kartellbehörden genehmigt werden. (04.12.2017/ac/a/m)