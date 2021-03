NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.03.2021/ac/a/n)



Amazon.com habe mit dem jüngsten Rechtepaket für die Übertragung von NFL-Football-Spielen sein Streaming-Angebot ausgebaut. Die klassischen TV-Sender hätten zwar noch immer den Löwenanteil, doch für den US-Konzern bedeute der Kauf der Übertragungsrechte dennoch ein wichtiger Schritt. Denn das sogenannte TV-Streaming, also die Live-Übertragung von Sport oder anderen Veranstaltungen auf dem Fernsehgerät, gebe Amazon.com mehr Zugriff auf den riesigen 70 MRd. USD schweren US-Werbemarkt. Die 1 Mrd. USD, die Amazon.com für die Übertragungsrechte auf den Tisch gelegt habe, dürften es wert sein. Das komplette Rechtepaket für die Spiele am Donnerstag sorge dafür, dass das Unternehmen gegenüber den Plattformen Hulu oder Roku weiter aufholen könne und auf dem attraktiven Werbemarkt für mehr eigene Präsenz sorge.Aussichtsreich: Amazon.com habe Anfang des Jahres sein werbefinanziertes Streaming von 20 Mio. auf mehr als 55 Mio. monatlich aktive Nutzer ausgebaut. Dabei wachse laut Insiderquellen des "Wall Street Journal" Amazons Streaming-TV-Werbung schneller als andere Segmente, wie z.B. Werbung im Rahmen der E-Commerce-Suche - wenn auch von einem niedrigeren Anfangsniveau aus.Die NFL-Übertragungen aber auch der Deal mit IMDb TV, ein kostenloser, durch Anzeigen unterstützter Streaming-Kanal, der nun auch auf dem FireTV oder über die "Prime Video"-App auf smarten Fernsehgeräten verfügbar sei, würden für Wachstum sorgen. Wachstum in einem Bereich, der neben E-Commerce & Cloud-Computing in den vergangenen Quartalen zu den wichtigen Segmenten des Internet-Riesen geworden sei.