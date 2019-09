Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Im August habe der Tech-Konzern einen Riesencampus eröffnet. Aber nicht in den USA oder Europa, sondern in Indien. Genauer gesagt in Hyderabad. Die Ambitionen würden zeigen, wie wichtig der indische Markt für Amazon sei.Der Komplex umfasse 9,5 Hektar und biete Büroräume für rund 15.000 Mitarbeiter. Mehrere hundert Millionen Dollar habe sich der Konzern seinen indischen Campus kosten lassen.Doch warum gerade Indien? Mit rund 1,3 Milliarden Menschen sei Indien hinter China mit knapp 1,4 Milliarden Menschen das bevölkerungsreichste Land der Erde. Innerhalb von zehn Jahren sei das Bruttoinlandsprodukt um 130 Prozent auf 2,7 Billionen Dollar geklettert. 2018 habe das Wachstum im Onlinehandel 23,5 Prozent betragen.Wo Amazon sei, da sei Hauptrivale Alibaba nicht weit. Alibaba halte an Paytm 30 Prozent und sei zudem mit drei Prozent an Snapdeal beteiligt. Beide E-Commerce-Unternehmen seien bereits relativ etabliert auf dem indischen Markt.Das Potenzial in Indien sei zweifelsohne gegeben. Der indische Markt sei gigantisch und weise Wachstumsraten auf, wie man sie selbst in China nicht vorfinde. Dass Walmart 16 Milliarden Dollar für Flipkart gekauft habe, zeige, wie viel sich die Konzerne von Indien versprechen würden. Aber auch Alibaba habe sich in Stellung gebracht. Es bleibe abzuwarten, wer hier letzten Endes das Rennen mache oder ob sich die drei den Markt untereinander aufteilen würden.Nicola Hahn von "Der Aktionär" meint: Kaufen und liegen lassen. (Analyse vom 09.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link