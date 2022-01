Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.907,50 EUR -0,07% (12.01.2022, 10:07)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.910 EUR +0,22% (12.01.2022, 09:54)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.307,24 USD +2,40% (11.01.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (12.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2022 beginne für Amazon-Aktionäre mit Verlusten. Seit Jahresanfang habe die Aktie 0,8 Prozent eingebüßt, womit der Titel immerhin S&P 500 (-1,7 Prozent) und NASDAQ 100 (-2,9 Prozent) hinter sich lasse. Doch auf längere Sicht habe Amazon nicht den Hauch einer Chance. Wann würden die Bullen endlich wieder das Ruder übernehmen?Es scheine, als ob der Markt Amazon einfach vergessen habe. Seit anderthalb Jahren hänge die Aktie nun im Seitwärtstrend fest. In dieser Zeit habe der GAFAM-Index eine Performance von 50 Prozent hingelegt. Zwar habe es auch bei Amazon Ausbruchsversuche gegeben, doch die hätten allesamt fehlgeschlagen. Was am Ende bleibe, sei eine saft- und kraftlose Vorstellung des einstigen Highflyers mit einem Plus von gerade einmal fünf Prozent seit Sommer 2020.Nachvollziehbar sei die Underperformance nicht. Auch wenn Amazon zuvor bereits gut gelaufen sei: Die Aktie habe Potenzial. Doch Amazon sei nicht Apple, heiße: Probleme, etwa mit den Lieferketten, würden dem E-Commerce-Giganten nicht verziehen, Apple aber schon. Vermutlich vermesse der Markt bei Amazon auch Glanz, Visionen und das neue Big Thing.Hoffnung auf Besserung mache ein Blick in die Vergangenheit: In den vergangenen 20 Jahren habe die Aktie neunmal über einen längeren Zeitraum konsolidiert. Jedes Mal, wenn der Ausbruch gelungen sei, habe es hohe Kursgewinne in relativ kurzer Zeit gegeben.Dabei habe der Konzern nie etwas großartig Neues ankündigen müssen, um den Schalter beim Aktienkurs wieder umzulegen. Irgendwann würden sich die Anleger einfach darauf besannen, wie viel Potenzial in Amazons Kerngeschäften stecke.Das sollte wieder mehr Anleger für die Amazon-Aktie gewinnen.Allerdings habe Nowak vom Konzern eine bessere Kommunikation gefordert, vor allem über die Ausgaben für seine Ingenieure und anstehenden Projekte. Nowak habe sein Kursziel von 4.000 auf 4.200 Dollar erhöht. Das Rating laute weiterhin "kaufen", wie übrigens bei allen anderen 58 Analysten, die Amazon covern und von Bloomberg befragt würden.Die Vergangenheit zeige, dass man nicht den Glauben an Amazon verlieren sollte. Möglicherweise könnte 2022 besser werden für die Aktie, wenn die FED die Zinsen nicht über Gebühr anhebe (Tech-Konzerne würden in der Regel stärker darunter leiden) und wenn Nowak mit seiner Prognose für den US-Markt Recht behalte.Die Aktie befindet sich seit Oktober 2018 auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und hat seitdem 111 Prozent zugelegt, so Andreas Deutsch. Das Ziel laute 3.850 Euro, Stopp: 2.450 Euro. (Analyse vom 12.01.2022)