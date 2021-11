Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Kümmerliche 1,2% habe die Amazon.com-Aktie seit dem 1. September 2020 zugelegt. Damals sei der Titel, der zuvor ganz stark gelaufen sei, in den Seitwärtstrend übergegangen. Der GAFAM habe seitdem 28% und der NASDAQ 33% zugelegt. Nach Einschätzung von JPMorgan bleibe Tech 2022 in. Platze bei Amazon.com der Knoten?Anleger sollten im kommenden Jahr Technologie nicht nur als Wachstumsfaktor im Auge behalten, so David Lebovitz von JPMorgan Asset Management im Gespräch mit Bloomberg TV. "Sie ist auch ein Motor für höhere Gewinnmargen auf dem gesamten Markt." Tech-Investments seien die Triebfeder für den Gesamtmarkt. Von den Führungskräften höre man häufig, dass die Firmen sich auf Automatisierung, Effizienz und Produktivität fokussieren wollen, so Lebovitz weiter. "Ich denke also, dass sich die Unternehmen im nächsten Jahr weiterhin darauf konzentrieren können, das Geschäft relativ schlank zu führen."Bloomberg Intelligence schätze, dass AWS 2024, spätestens jedoch 2025 die magische Umsatzmarke von 100 Mrd. USD knacken werde (2020: 46 Mrd. USD). Der operative Gewinn dürfte demnach bei rund 33 Mrd. USD liegen.Ohne Amazon wird dies kaum gehen. Denn um Geschäfte schlank zu führen, um flexibel zu sein bei Abläufen, um bei der Digitalisierung mithalten zu können, brauchen Unternehmen Cloudlösungen. Und hier setzt die Amazon-Tochter AWS mit einem Marktanteil von knapp einem Drittel trotz aller Angriffe der Konkurrenz nach wie vor Maßstäbe.Nichts dauere ewig, auch nicht ein zäher Seitwärtstrend von Amazon.com. Das Potenzial sei auf jeden Fall vorhanden, dass die Aktie 2022 die Bremse löse. Für den "Der Aktionär" bleibe das Papier ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2021)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsen­medien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsen­medien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link