Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (23.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Aktionäre würden längst wissen: Gründer und CEO Jeff Bezos möchte, dass Amazon mehr sei als ein E-Commerce-Konzern. Viel mehr. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. Jetzt gebe Bezos gleich bei zwei Projekten Gas, die das Zeug zum Mega-Coup hätten. Die unter Druck geratene Aktie könnte das bald wieder antreiben.Amazon wolle offenbar verstärkt in den Mobile-Payment-Bereich vorstoßen. Dazu wolle Bezos den stationären Handel vom Sinn und Zweck von Amazon Pay überzeugen, berichte das "Wall Street Journal". Zunächst sollten insbesondere Tankstellen und Restaurants für das Projekt gewonnen werden.Noch sei es unklar, wie die Bezahlung konkret ablaufen werde. Im Gespräch sei angeblich auch, dass Amazon das Sprachassistenzsystem Alexa für Bezahlungen nutzen wolle.Bezahlen per Smartphone oder eventuell via Sprachassistent seien Bestandteile von Mobile Payment, dem Experten große Wachstumschancen bescheinigen würden. Laut Statista-Prognose werde es 2022 ein weltweites Transaktionsvolumen von 1.500 Mrd. USD geben. 2018 habe es sich auf 480 Mrd. USD belaufen.Bezos arbeite noch an einer zweiten Aufwertung für das Prime-Angebot. Amazon habe offenbar Interesse angemeldet an den 22 jüngst von Disney erworbenen regionalen Fox-Sportsendern. Die müsse Disney als Bedingung für die Übernahme von 21st Century Fox wieder verkaufen.Eric Jhonsa von "TheStreet.com" spreche von einem genialen Deal - und er habe Recht. Die Prime-Medieninhalte seien ein wesentlicher Grund dafür, dass der Dienst in den letzten Jahren so stark gewachsen sei. Filme, Serien, Musik und möglicherweise bald auch noch ein großes Sportangebot - so gehe Kundenbindung. Und Kundenbindung sei alles - da würde sich der Kaufpreis von 20 bis 22 Mrd. für die Sender schnell amortisieren.Langfristig traut "Der Aktionär" Amazon noch eine starke Kursperformance zu, kurzfristig bleibt es stressig: Erst wenn die 200-Tage-Linie nachhaltig zurückerobert wird, sollte sich die Situation entspannen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 23.11.2018)