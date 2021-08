XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.808,00 EUR -1,02% (11.08.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.282,99 USD -1,14% (11.08.2021, 20:48)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (11.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der US-Konzern habe mit seiner Klage die Vergabe des 10 Mrd. USD schweren JEDI-Projektes aus dem Pentagon an Microsoft verhindert. Jetzt schieße Microsoft zurück und erhebe Klage gegen einen ebenso hoch dotierten Vertrag, der eigentlich an Amazon.com gehen sollte. Mit dem Auftrag, Codenamen "WildandStormy", habe die NSA eigentlich ihre Daten sowie deren Management auf den Cloud-Infrastrukturdienst AWS auslagern wollen. Dafür sollten in den nächsten Jahren ebenfalls rund 10 Mrd. USD fließen.Gegen diese Vergabe habe Microsoft nun Widerspruch eingelegt und die Argumentation ähnele der von Amazon.com beim Pentagon-Auftrag: Die NSA habe die vorliegenden Angebote sowie die Kapazitäten der Dienste nicht umfangreich geprüft, wäre dies der Fall gewesen, wäre die Entscheidung anders ausgefallen.Microsoft müsse im Kampf um Cloud-Aufträge der US-Regierung harte Bandagen anlegen, denn ursprünglich sei einmal eine "One-For-All"-Lösung geplant worden. Tatsächlich wäre es für die unterschiedlichen US-Behörden nicht hilfreich auf viele kleinere Cloud-Umgebungen zu setzen. Aus Microsoft-Sicht sei es daher nur vernünftig auch beim "WildandStormy"-Auftrag weiterzukämpfen.Die beiden großen Cloud-Dienste würden mit immer neuen Integrationen stets weiter ausgebaut und würden bei den Tech-Konzernen für ordentliche Wachstumsraten sorgen. Azure wachse dabei etwas schneller - im abgelaufenen Quartal hätten die Umsätze um 51% zugelegt. AWS sei dagegen jüngst um nur 37% gewachsen. Laut Synergy Research habe AWS auf dem IaaS-Markt Ende 2020 aber noch einen ordentlichen Vorsprung gegenüber Azure gehabt. Microsoft hole aber auf und habe sich auf einen Marktanteil von rund 20% hochgearbeitet.Der Cloud-Infrastruktur-Markt solle laut Statista 2021 um 43% und im kommenden Jahr um 32% wachsen. Diese Wachstumsraten sollten auch künftig genügend Raum für die Expansion der Geschäfte von AWS und Azure bieten. Irgendwann drohe allerdings über Widersprüche hinaus ein heftigerer Preiskampf in der Cloud. Für Amazon.com, das über 60% seiner operativen Gewinne durch AWS erlöse, wäre dieses Szenario wohl schwerer zu verkraften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.794,00 EUR -1,41% (11.08.2021, 21:02)