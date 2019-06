Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (28.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wegen des zunehmenden Online-Handels gehe der Paketboom in Deutschland weiter. 2018 seien laut Bundesverband Paket & Expresslogistik (BIEK) 3,52 Milliarden Sendungen verschickt worden und damit fast fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland sei Amazon ganz stark, in einem anderen Land leider nicht.Online boome - und ein Ende des Trends sei nicht in Sicht. Ganz vorne mit dabei: die Deutschen. Der Deutsche bestelle im Durchschnitt 24 Pakete und Päckchen im Jahr. Das bedeute Platz 2 weltweit.Absolute Macht in Deutschland sei Amazon. Der Anteil des US-Konzerns am deutschen E-Commerce liege bei 46 Prozent. 27 Prozent erreiche Amazon Marketplace, 19 Prozent der Amazon-Eigenhandel.Weit vor Deutschland in Sachen Onlinebestellungen liege China. Über 70 Pakete ordere der Chinese im Schnitt pro Jahr.Aus dem schwachen Abschneiden habe Amazon vor ein paar Wochen die Konsequenzen gezogen: Das Angebot in China werde deutlich eingeschränkt. Der US-E-Commerce-Gigant werde keinen Marktplatz mehr betreiben oder Verkäuferdienste auf Amazon.cn anbieten.Doch dann habe der Konzern mit einem neuen Angebot namens Lending Referral Program überrascht. Der Dienst solle chinesischen Verkäufern helfen, ihr Online-Geschäft auszuweiten.Damit stehe fest, dass Amazon China nicht aufgeben werde. Trotzdem: Das große Rad würden in China die chinesischen Unternehmen drehen. Das werde sehr wahrscheinlich auch so bleiben.Amazon ist aber auch ohne eine starke Stellung in China sensationell gut aufgestellt und bleibt ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2019)