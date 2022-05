XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.025,00 EUR +1,71% (26.05.2022, 14:18)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.135,50 USD +2,57% (25.05.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (26.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Kursentwicklung der Amazon.com-Aktie sei seit Monaten eine Katastrophe. Andy Jassy, seit Juli Konzernchef, habe in dieser Situation bislang unangenehm stillgehalten. Aber auf der Aktionärsversammlung habe der Nachfolger von Jeff Bezos den Anlegern Hoffnung gemacht. Jassy habe gesagt, Amazon.com arbeite "hart" daran, die hohen Kosten im Zusammenhang mit der Inflation, der Corona-Krise und anderen Faktoren in den Griff zu kriegen. "Die vergangenen beiden Jahre waren ungelaublich ungewöhnlich", so der CEO. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir wieder den richtigen Weg finden werden."Laut Jassy konzentriere sich der E-Commerce- und Cloud-Gigant auf die Rückkehr zu einem "gesunden Rentabilitätsniveau". Amazon.com werde die Kosten überall dort senken, wo es möglich sei. Eine bedeutende Maßnahme habe der US-Konzern im April umgesetzt: Drittverkäufer in den USA müssten eine Gebühr von 5% zahlen, wenn sie Amazons Versand- und Lagerdienste nutzen wollten. Am Mittwoch habe Jassy zudem einen Bloomberg-Bericht bestätigt, wonach Amazon.com einen Teil seiner Lagerflächen zu reduzieren wolle, um die Überkapazitäten abzubauen.Höhere Ausgaben für Treibstoff, Personal und Logistik würden bei Amazon.com schon seit einiger Zeit voll ins Kontor schlagen, ebenso die Schwierigkeiten mit den Lieferketten. Das habe dazu geführt, dass der operative Gewinn im ersten Quartal um 58% eingebrochen sei. Im zweiten Quartal erwarte der US-Konzern nur noch ein operatives Ergebnis von 0 bis plus 3 Mrd. USD.Jassy packe das wichtigste Problem bei Amazon.com an. Er habe verstanden: Dominanz bei E-Commerce nütze ziemlich wenig, wenn die Gewinne auf der Strecke bleiben würden. Ob die Maßnahmen von Erfolg gekrönt seien, werde die Börse bei der Vorlage der Q2-Zahlen Ende Juli erfahren, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.017,00 EUR +0,90% (26.05.2022, 14:33)