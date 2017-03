Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

853,00 USD +0,29% (09.03.2017, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (10.03.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktie marschiert auf den vierstelligen Bereich zu - ChartanalyseSchnell und erfolgreich in große und wachsende Märkte vorzudringen, das Können bewies Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) bereits auf anderen Ebenen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern plane dabei bereits seine nächsten Schritte. Nach den USA möchte der weltweit größte Online-Händler auch in Deutschland nicht nur einen Lieferdienst für haltbare Produkte, sondern ebenso für frische Lebensmittel anbieten. Zudem scheine Amazon.com auch demnächst Arzneimittel in Kooperation mit Apotheken anbieten zu wollen.Analysten seien für die Amazon.com-Aktie in der Mehrheit positiv gestimmt und würden bereits Kursziele bis in den vierstelligen Bereich angeben. Über 1.000 US-Dollar zu notieren, wäre ein Meilenstein für die Amazon.com-Aktie. Charttechnisch befinde sie sich seit Februar 2015 in einem anhaltenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 783 und 985 US-Dollar beschrieben werden könne. Nachdem die Notierungen in den letzten Monaten des alten Jahres innerhalb der ansteigenden Tendenz nach unten tendieren würden und wiederum die Unterseite bestätigt hätten, gehe es seit Jahresbeginn erneut aufwärts. Dabei habe die Amazon.com-Aktie in dieser Woche bei 860,86 US-Dollar ein neues Hoch erreicht. Die Unterseite der ansteigenden Tendenz kann zudem verstärkend von der 40-Wochen-Linie bei aktuell 780 US-Dollar begleitet werden, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.03.2017)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:806,75 EUR -0,17% (10.03.2017, 10:48)