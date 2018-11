Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.323,04 EUR -0,82% (22.11.2018, 15:56)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.516,73 USD +1,42% (21.11.2018, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (22.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von Dennis Riedl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Dennis Riedl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.In der Spitze habe der US-Titel nun um 30 Prozent korrigiert. Für langfristige Investoren sei das verkraftbar, sie lägen im Jahr 2018 immer noch 30 Prozent vorne. Für alle, die einen Einstieg suchen oder andersherum mit Ausstiegsgedanken spielen würden, ist die Aktie nun an einem Punkt angekommen, der über die Entwicklung der kommenden Wochen entscheiden werde: Der Chart bastle gerade an einem Doppelboden, den die Bullen vorgestern mit eindrucksvollem Kaufdruck ins Spiel gebracht hätten. Es wäre die perfekte Konsolidierungsformation.Um die Formation zu aktivieren, müsste das Papier jedoch über 1.785 US-Dollar steigen - das seien noch stolze 15 Prozent an Wegstrecke. Der kurzfristige Abwärtstrend würde schon viel früher gebrochen (derzeit bei 1.550 US-Dollar). Ein Einstieg mit zudem günstigen Chance/Risiko-Verhältnis liege aber schon jetzt zu aktuellen Kursen vor: Den Kauf sichere man dabei direkt mit einem Stopp-Loss bei 1.420 US-Dollar ab (Risiko: 6,5 Prozent), also unter dem markanten Montagstief. Hierunter steige die Gefahr für eine Fortsetzung der Korrektur merklich. Für das begrenzte Verlustpotenzial gebe es hingegen die berechtigte Chance auf eine erfolgreiche Wende und den (im besten Fall langfristigen) Einstieg in eine echte Megatrend-Aktie.Die Amazon.com-Aktie bietet eine gute Einstiegsgelegenheit, die mit einem Stopp gesichert werden sollte, so Dennis Riedl von "Der Aktionär". Im schlimmsten Fall sollte man schon nach wenigen Tagen wieder die Reißleine ziehen. (Analyse vom 22.11.2018)