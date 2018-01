XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.048,00 Euro +0,38% (11.01.2018, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.046,00 Euro -0,29% (11.01.2018, 16:45)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 1.259,62 +0,42% (11.01.2018, 16:45)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (11.01.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) zu kaufen.Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes habe der Einzelhandel (ohne Tankstellen) in Deutschland von Januar bis November 2017 rund 4,5% mehr erlöst.In den USA habe der Einzelhandel (einschließlich Kraftstoffen) im November nach Angaben des Census Bureau nominal 5,7% mehr umgesetzt. Unverändert hätten Baumärkte (Baumaterialien und Gartenbedarf: +10,7%) sowie der Möbelhandel (+8,4%) das höchste Wachstum ausgewiesen. In Q3, für das detaillierte Zahlen vorgelegen hätten, habe die Dynamik des Internethandels wieder etwas abgenommen (+15,5%, Q2: +16,0%). Rund 9,1% aller Einzelhandelsumsätze seien damit online abgewickelt worden (Q3/2016: 8,2%). In Brasilien habe sich das Umsatzwachstum des Einzelhandels zwar deutlich abgeschwächt. Da die Lebensmittelpreise aber teilweise sogar zurückgegangen seien, dürfte real ein deutlicher Zuwachs verbucht worden sein.In China habe der Einzelhandel im November rund 10% mehr als im Vorjahr erlöst. Das Wachstum sei vor allem von kleineren Läden getragen worden, bei größeren Geschäften habe der Zuwachs bei 7,8% gelegen. Erneut hätten ländliche Gebiete (+11,7%) eine höhere Dynamik aufgewiesen als Stadtregionen (+9,9%). In den ersten elf Monaten des Jahres habe der Online-Handel 27,6% mehr erlöst und einen Anteil von 14,8% am Einzelhandel erreicht. Besonders starke Zuwächse hätten online Lebensmittel ausgewiesen (+29,4%), unterproportional sei Bekleidung gewachsen (+18,0%).Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Amazon.com-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute USD 1.300,00. (Analyse vom 10.01.2018)Börsenplätze Amazon.com-Aktie: