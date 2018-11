Kursziel

Amazon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 2.240,00 Buy MKM Partners Rob Sanderson 16.11.2018 2.050,00 Buy Instinet Simeon Siegel 14.11.2018 2.050,00 Buy Nomura Simeon Siegel 12.11.2018 2.400,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 09.11.2018 2.000,00 Buy Daiwa Capital Markets Satoshi Tanaka 05.11.2018 2.225,00 Buy Aegis Capital - 30.10.2018 2.050,00 Market Outperform JMP Securities - 30.10.2018 2.300,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 29.10.2018 2.100,00 Outperform Macquarie Research Benjamin Schachter 29.10.2018 2.020,00 Outperform Oppenheimer & Co. - 29.10.2018 2.250,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 29.10.2018 2.200,00 Kaufen Independent Research Lars Lusebrink 29.10.2018 - Buy Benchmark Company Daniel Kurnos 29.10.2018 1.950,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 26.10.2018 2.400,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 26.10.2018 2.200,00 Conviction Buy Goldman Sachs Heath Terry 26.10.2018 2.100,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 26.10.2018 2.300,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 26.10.2018 2.400,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. - 26.10.2018 2.100,00 Buy UBS AG Eric Sheridan 26.10.2018



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.392,25 EUR -0,30% (16.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.396,16 EUR -0,89% (16.11.2018, 22:25)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.593,41 USD -1,61% (16.11.2018, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (19.11.2018/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser den Aktien des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.400,00 USD oder 1.950,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. hat am 25. Oktober die Zahlen für das 3. Quartal 2018 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Oktober macht Amazon dank des florierenden Internethandels und starker Nachfrage nach IT-Diensten weiter gute Geschäfte. Im dritten Quartal sei der Gewinn im Jahresvergleich von 256 Millionen auf 2,9 Milliarden Dollar (2,6 Mrd. Euro) in die Höhe geschossen. Die Erlöse seien um 29 Prozent auf 56,6 Milliarden Dollar geklettert.Der Onlinehandels-Riese habe die Börsianer aber mit seinem Ausblick auf das vierte Quartal nicht überzeugen können, das wegen des Weihnachtsgeschäfts traditionell besonders einträglich sei. Amazon habe einen Umsatz zwischen 66,5 Milliarden und 72,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt und sei damit deutlich unter den Erwartungen der Wall-Street-Analysten geblieben. Zudem habe es im dritten Quartal einen starken Kostenanstieg um 22 Prozent auf 52,8 Milliarden Dollar gegeben und angesichts zahlreicher Investitionen dürften die Ausgaben hoch bleiben.Die kostspieligen Expansionen in etlichen Geschäftsbereichen hätten Amazon indes nicht vom Geldverdienen abgehalten. So könne der Konzern weiter auf sein lukratives Cloud-Geschäft mit IT-Diensten und Speicherplatz im Internet bauen. Die Web-Plattform AWS, Amazons Ertragsperle, die Web-Services an Unternehmen verkaufe und in diesem Bereich Marktführer sei, habe die Einnahmen um 46 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar gesteigert. Aber die Konkurrenz macht Druck - Microsofts Rivale Azure schaffte im jüngsten Quartal ein Umsatzwachstum von 76 Prozent, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat die Einstufung nach Zahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 2.400 US-Dollar belassen. Der Online-Riese habe ein weiteres Mal beständige Resultate ausgewiesen - mit einem deutlich über seinen und den Markterwartungen liegenden operativen Gewinn, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am 26. Oktober vorliegenden Studie. Die Unternehmensprognose für den operativen Gewinn im Schlussquartal erscheine sehr konservativ. Ein zweiter Rückgang in Folge sei wohl sehr unwahrscheinlich.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick: