Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.China und die USA könnten einem Bericht zufolge im Rahmen des Teilabkommens im Handelskonflikts einen Teil der zuletzt eingeführten Zölle zurücknehmen. In diesem Fall dürfte sich das Sentiment an den Börsen weiter verbessern. Die Aktie von Amazon habe am Montag aufgedreht - und stehe nun vor einem Kaufsignal.Die Hoffnung auf den Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China habe auch am Montag die Kurse angetrieben. Die Amazon-Aktie habe 0,8 Prozent auf 1.804,66 Dollar gewonnen.Besonders wichtig: Amazon habe die 200-Tage-Linie überwunden. In den kommenden Tagen werde sich herausstellen, ob das Break nachhaltig sei.Setze sich das positive Momentum fort, könnte die Aktie schon bald über das September-Hoch im Bereich von 1.843 Dollar steigen. Als nächstes stünde ein Test der psychologisch wichtigen Marke von 1.900 Dollar an.Aus fundamentaler Sicht gebe es jede Menge Gründe, warum sich der langfristige Aufwärtstrend von Amazon fortsetzen sollte. CEO Jeff Bezos drehe seit Monaten an etlichen Schraubstellen, damit der Konzern bei Umsatz und Gewinn weiter wachse.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" sieht das Ziel bei 2.100 Euro, Stopp: 1.400 Euro. (Analyse vom 05.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link