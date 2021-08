Paris (www.aktiencheck.de) - Im Zuge der kräftigen Konjunkturerholung sind auch die Kurse der meisten Industriemetalle gestiegen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der anhaltende Wirtschaftsaufschwung könnte dem Kurs aber durchaus wieder neuen Schwung verleihen. Zunehmend strengere Umweltauflagen in China, wodurch Experten zufolge rund 2,4 Millionen Tonnen der jährlichen Produktionskapazitäten vorübergehend wegfallen könnten, würden zusätzliche Fantasie in den Kurs bringen. Ob der weltweite Aluminiummarkt, wie von einigen Marktbeobachtern erwartet, 2021 aber tatsächlich ein Angebotsdefizit aufweisen werde, sei keineswegs sicher. Zum einen steuere die weltweite Produktion 2021 auf einen Rekordwert zu.Zum anderen könnte sich die Nachfrage der Automobilhersteller aufgrund der anhaltenden Chipkrise deutlich reduzieren. Und: Trotz der weltweit steigenden Impfquote sorge das Virus regional immer noch für teils drastische Einschränkungen - auch weil die betroffenen Regionen eine teils stark abweichende Strategie verfolgen würden. So hätten jüngst die chinesischen Behörden in Ningbo ein ganzes Terminal des drittgrößten Hafens der Welt dicht gemacht - und dies, obwohl nur ein einziger Arbeiter positiv getestet worden sei. Sollten sich solche Fälle künftig häufen, könnte die Konjunktur wieder an Fahrt verlieren - und damit einhergehend wohl auch der Aluminiumpreis Federn lassen. (Ausgabe vom 13.08.2021) (17.08.2021/ac/a/m)