Börsenplätze Altria-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

44,55 EUR +2,31% (12.07.2019, 13:45)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

49,26 USD +0,53% (11.07.2019, 22:02)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (12.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Jahrelang sei das Papier des Marlboro-Herstellers eine Bank für die Anleger gewesen. Nichts und niemand habe die Aktie längere Zeit in die Knie zwingen können. Doch jetzt scheine alles anders: Die Negativnachrichten hätten kein Ende genommen, Altria stecke in der Dauerkrise. Der Titel habe vom Hoch 36 Prozent verloren. Nun sorge diese Studie aber wieder für Optimismus. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Altria-Aktie von "neutral" auf "kaufen" heraufgestuft. Das Kursziel sehe die Bank bei 59 Dollar.Der Zigarettenhersteller komme aktuell auf ein 2019er-KGV von nur 12. Im laufenden Jahr werde Altria voraussichtlich 3,30 Dollar an Dividenden ausschütten - das ergebe eine Dividendenrendite von 6,7 Prozent.Die Altria-Aktie sei aus verschiedenen Gründen abgerutscht. U.a. habe San Francisco als erste US-Großstadt faktisch den Verkauf und die Herstellung von E-Zigaretten verboten. Altria setze große Stücke auf E-Zigaretten. Der Tabakkonzern habe im Dezember Marktführer Juul für 12,8 Mrd. Dollar übernommen.Antizykliker können das günstige Niveau nutzen, um sich ein paar Stücke ins Depot zu legen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link