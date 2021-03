Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

40,21 EUR +1,26% (10.03.2021, 16:18)



Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

40,32 EUR +0,67% (10.03.2021, 16:30)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

47,85 USD +0,36% (10.03.2021, 16:26)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (10.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakriesen Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Vom Marlboro-Hersteller hätten die Anleger eine Ewigkeit nichts wissen wollen. Doch seitdem an der Börse viele Tech-Aktien nicht mehr gefragt seien, erlebe der Valuewert Altria ein Comeback wie Phönix aus der Asche. Totgesagte leben bekanntlich länger, auch wenn Anleger manchmal viel Geduld brauchen, so der Experte Andreas Deutsch.Mit Karacho sei die Altria-Aktie auf ein neues 12-Monats-Hoch gestiegen. Zuvor sei das Papier schon aus dem seit 2017 gültigen Abwärtstrend ausgebrochen. Trader gehe bei dem Chartbild das Herz auf.Als nächste Marke rücke nun das Dezember-Hoch bei 52 Dollar ins Visier. Werde die Hürde überwunden, dürfte es zügig Richtung März-Hoch bei 56 Dollar weitergehen. Falle auch dieser Widerstand, könnte die Altria-Aktie Kurs nehmen bis in den Bereich von 65 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Altria-Aktie: