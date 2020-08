Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (13.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakriesen Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) unter die Lupe.Die Altria-Aktie habe sich zwar seit dem Corona-Crash um 37% erholt, doch im Vergleich zu den meisten anderen Titeln sei das wirklich nicht viel. Unterirdisch sei die Kursentwicklung des größten Zigarettenherstellers in den USA (Marlboro) seit dem Rekordhoch. Nun würden weitere Einbußen drohen. In Sachen Dividende sei Altria alerdings nach wie vor eine Koryphäe.Die stets üppigen Dividenden (aktuelle Rendite: 8%!) hätten die Verluste etwas abgefedert. Wer seit Juli die Ausschüttungen regelmäßig reinvestiert habe, komme auf ein Minus von 30%. Ob sich der Kurs kurzfristig merklich erhole, sei zweifelhaft. Raucher hätten es in Zeiten von Corona schwer.Es seien daher schwierige Zeiten für Altria. Corona führe möglicherweise dazu, dass künftig noch mehr Menschen den Glimmstängeln für immer entsagen würden. Die Anleger könnten, wie so oft in den vergangenen Jahren, die Kurserholung schon bald wieder dazu nutzen, Gewinne mitzunehmen. Die Altria-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2020)Börsenplätze Altria-Aktie:Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:36,08 EUR -1,78% (13.08.2020, 17:35)