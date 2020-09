Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Der Tabakkonzern habe anlässlich einer Investorenkonferenz (09.09.) den Ausblick für 2020 (Anstieg des bereinigten EPS von +/-0% bis +4% auf 4,21 bis 4,38 (Vj.: 4,21) USD) bestätigt. Zudem habe Altria im Zuge der Zahlenvorlage für das Q3 2020 eine quantitative Neubewertung der Situation beim E-Zigarettenhersteller JUUL angekündigt, an dem der Konzern im Dezember 2018 für 12,8 Mrd. USD eine Beteiligung von 35% erworben habe. Aus dieser Neubewertung könnte sich laut Unternehmensangaben evtl. ein weiterer Wertberichtigungsbedarf ergeben, nachdem Altria bereits in 2019 zwei Wertberichtigungen (4,5 Mrd. USD und 4,1 Mrd. USD) auf JUUL vorgenommen habe (Buchwert von JUUL zum 30.06.2020: 4,2 Mrd. USD).Ursächlich für die Neubewertung der Situation bei JUUL seien dessen Anfang September (03.03.) vorgestellten zusätzlichen Maßnahmen (deutliche Reduzierung der weltweiten Belegschaft; weitgehender Rückzug aus den Regionen EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) sowie APAC (Asien-Pazifik)) zur Neuaufstellung des E-Zigarettengeschäfts. Laut der Nachrichtenagentur Dow Jones plane JUUL eine Reduzierung der Mitarbeiterzahl um über 50% (derzeit: 2.200) und eine Präsenz in nur noch drei Märkten (USA, Großbritannien, Kanada) sowie den Rückzug aus 11 Märkten.Lusebrink erwarte eine Wertberichtigung auf die JUUL-Beteiligung von 1,2 Mrd. USD und passe seine EPS-Erwartungen für 2020 (berichtet: 3,48 (alt: 3,97) USD; bereinigt: unverändert 4,29 USD) teilweise an. Auf Basis seines DCF-Modells (aktualisierter Bewertungszeitraum, Senkung der Prognosen) ermittle er ein unverändertes Kursziel von 42,00 USD. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (3,44 USD/Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Altria-Aktie: