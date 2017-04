XETRA-Aktienkurs Altria-Aktie:

66,921 EUR -1,00% (03.04.2017, 11:37)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

71,42 USD -0,87% (31.03.2017, 22:00)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (03.04.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) dabei zu bleiben.Wann steige Altria groß ins Cannabis-Geschäft ein? Die Branche sei lukrativ, da Kiffen zunehmend gesellschaftsfähig werde. Experten würden das Cannabis-Geschäft als eine der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit bezeichnen. Nun rücke das Thema erneut in den Fokus: Noch in dieser Woche könnte in Kanada der erste ETF nur mit Cannabis-Unternehmen an der Börse gelistet werden. Ein entsprechender Antrag sei bei der Toronto Stock Exchange gestellt worden.Zudem gebe es Neuigkeiten beim Thema Iqos. Philip Morris International habe sich bei der FDA nach der Zulassung der patentierten Heatsticks erkundigt, berichte der Daily Mail. Einer Studie zufolge fänden sich in den Heatsticks 90 Prozent weniger Giftstoffe als in herkömmlichen Zigaretten. Altria würde die Exklusivvertriebsrechte an Iqos in den USA erhalten.Die Altria-Aktie habe seit 1980 92.000 Prozent zugelegt, während der S&P 500 nur 5.000 Prozent zugelegt habe. Steige Altria ins Cannabisgeschäft ein und werde Iqos auch in den USA ein Erfolg, habe der US-Titel noch ganz viel Luft. Außerdem gelte Altria als Übernahmekandidat. Philip Morris International werde Interesse nachgesagt.Börsenplätze Altria-Aktie: