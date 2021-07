Diese "Alternative" würden immer mehr Investoren für sich entdecken. Das weltweit in entsprechende Anlagen investierte Vermögen habe sich seit 2008 mehr als verdreifacht: Bis Ende 2019 sei es laut Datenanbieter Preqin von 3,1 Billionen US-Dollar auf 10,3 Billionen US-Dollar gestiegen. Dieser Trend dürfte sich nach Prognose der Experten fortsetzen: Bis 2023 würden sie mit einem Volumen von 14 Billionen US-Dollar rechnen (Quelle: "Alternatives in 2020", Preqin. Stand: Februar 2020).



Lange Jahre seien Alternative Investments als ein isolierter Bestandteil des Portfolios betrachtet worden. Dabei handele es sich nicht wirklich um eine eigenständige Anlageklasse, da sich die einzelnen Segmente hinsichtlich der Korrelation mit anderen Vermögenswerten, Rendite- und Risikofaktoren sowie Liquiditätseigenschaften zum Teil stark voneinander unterscheiden würden. Das mache sie zu interessanten Bausteinen der Asset-Allokation. Denn entgegen eines weit verbreiteten Vorurteils seien Alternative Anlageklassen nicht per se risikoreicher als traditionelle Investments. Es würden sich jedoch die jeweiligen Risikoparameter unterscheiden. Dadurch könnten Alternative Investments die Diversifikation verbessern und das Portfolio in unterschiedlichen Marktphasen krisenfester machen.



Es gehe aber keineswegs nur um die Absicherung von Risiken: Alternative Investments könnten auch die Renditeaussichten positiv beeinflussen. Das gelte zum Beispiel für Immobilieninvestments. Wie Anleihen mit ihren Kupons würden diese über Mieteinnahmen regelmäßige Erträge sowie eine Rückzahlung der Investition am Laufzeitende bieten. Nach Ansicht der Experten lägen aktuell die Vorteile auf der Seite der Immobilien: Im aktuellen Niedrigzinsumfeld würden sie ein deutlich höheres Renditepotenzial bieten. Daneben könne der Investor von einer potenziellen Wertsteigerung der Immobilie sowie einer indirekten Inflationsabsicherung profitieren. Ein weiteres Plus: Immobilien würden nur in geringem Maße mit traditionellen Anlageklassen korrelieren.



Eine weitere Möglichkeit, um von den Ertragschancen der Immobilienmärkte zu profitieren, seien Investments in Immobilienkredite - Real Estate Debt. Entsprechende Anlagen könnten institutionellen Investoren in Form von regelmäßigen Zinszahlungen verlässliche Erträge bieten. Gleichzeitig sei der Kredit mit der zugrunde liegenden Immobilie besichert, was die Sicherheit erhöhe.



Der Markt für Real Estate Debt biete Investoren zahlreiche Möglichkeiten. Da Banken nicht zuletzt aufgrund neuer regulatorischer Auflagen bei der Kreditvergabe vorsichtiger würden, seien Investoren gefragt. Außerdem könnten Immobilienkredite beispielsweise mit Kapitalschutzmechanismen ausgestattet werden - was ein Mehr an Sicherheit biete. Es gelte jedoch zu beachten, dass es sich um einen komplexen Markt handele, in dem Erfahrung und Expertise unerlässlich seien.



Insbesondere im aktuellen, von niedrigen Anleiherenditen, hohen Aktienbewertungen und zunehmenden Inflationssorgen geprägten Marktumfeld seien Alternative Anlagen aus Sicht der Experten eine Bereicherung eines jeden Portfolios. Von Immobilieninvestments bis hin zu Private Debt würden die Investmentstrategien der Experten ein breites Spektrum abdecken. Und die Experten würden kontinuierlich an der Weiterentwicklung ihrer Produktpalette arbeiten. Damit das Portfolio ihrer Anleger für jede Eventualität gerüstet sei. (13.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Investments in Alternative Anlagen wie Real Estate und Privat Debt können Anlegern im Umfeld steigender Inflationsraten Diversifikations- und Renditevorteile bieten, so Sascha Specketer, Vertriebsleiter in der DACH-Region bei INVESCO.Das mache sie insbesondere in Zeiten herausfordernder Aktien- und Anleihemärkte interessant.Über viele Jahre sei Inflation kein Thema an den Kapitalmärkten gewesen. In den vergangenen Monaten habe sich das jedoch geändert: Im Mai habe die Teuerung in den USA bei 5 Prozent gelegen - der höchste Wert seit 2008. Während einige Marktteilnehmer den inflationären Trend für vorübergehend halten würden, würden andere von langfristig höheren Preissteigerungen ausgehen. Zu Niedrigzins und hoch bewerteten Aktienmärkten komme mit der Inflationsunsicherheit also noch eine weitere Herausforderung für Investoren.Damit würden Anleger von einer insgesamt geringen Korrelation zu Aktien und Anleihen profitieren und könnten sich eine Illiquiditätsprämie sichern. Darüber hinaus würden die Anlagezeiträume gut zum langfristigen Anlagehorizont institutioneller Investoren passen.