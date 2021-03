Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.730,00 EUR +1,30% (11.03.2021, 11:12)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.729,60 EUR +1,44% (11.03.2021, 10:56)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.036,19 USD -0,20% (10.03.2021, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft.



Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (11.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Gestartet auf dem Desktop, auf dem Smartphone zu gigantischer Größe gewachsen und jetzt vermehrt auf dem TV. Immer mehr Menschen würden YouTube auf ihren Smart-TVs, Set-Top-Boxen oder Streaming Sticks schauen. Diesem neuen Trend weolle die YouTube-Mutter Alphabet jetzt begegnen und kündige neue Services an.Während die meisten Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime werbefrei auf dem TV laufen und sich durch Abonnements finanzieren würden, brauche YouTube Werbeeinnahmen. Jedoch verändere sich in der Corona-Krise das Zuschauerverhalten und immer mehr Menschen würden YouTube auf ihren Fernsehgeräten schauen. Laut der Video-Plattform hätten allein im Dezember 120 Mio. den großen Bildschirm als Ausgabegerät gewählt. Vor dem Berinn der Corona-Krise seien es nur 100 Mio. gewesen, die YouTube via TV-Gerät konsumiert hätten.Sicherlich mache Mobile noch immer den größten Anteil der Zuschauerschaft aus, doch ein Viertel aller eingeloggten Accounts streame mittlerweile ausschließlich via Fernsehgerät. YouTube habe am Mittwoch daher angekündigt seine Werbekunden auch auf dem TV mit zusätzlichen Angeboten zu versorgen.So solle es künftig u.a. möglich sein, mit Nielsen das Zuschauerverhalten zu messen und Einschaltquoten zu ermitteln. Den Werbekunden solle damit ermöglicht werden, einfacher und zielgerichteter Werbung für die YouTube-Fernsehzuschauer zu schalten. Bisher sei dies nur auf Mobile- und Desktop-Geräten möglich gewesen.Es sei diese operative Stärke zusammen mit der noch tragbaren Aktienbewertung (21er-KGV 29, 21er-KUV 6,1), welche die Alphabet-Aktie vom jüngsten Tech-Abverkauf verschont habe. Die horizontale Marke bei 2.000 USD halte felsenfest, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: