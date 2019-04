Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (09.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Während Amazon in der Cloud noch immer den First-Mover-Vorteil genieße und sich Microsoft auf einen aus Jahrzehnten gewachsenen B2B-Vertrieb verlassen könne, hinke Google etwas hinterher.Der neue Google-Cloud-Chef Thomas Kurian gebe daher jetzt eine andere Richtung vor. Im Umfeld der "Google Next"-Konferenz in San Francisco habe der Google-Cloud-Chef laut CNBC angekündigt, den Vertrieb deutlich hochzufahren. Zum Vergleich: Die Vertriebsteams von AWS und Microsofts Azure seien rund zehn Mal größer als bei Googles Cloud. Dazu kämen weitere Hindernisse - so hätten bis zu zehn Account Managern und Anwälten einen Cloud-Rabatt genehmigen müssen.Jetzt müsse der seit November amtierende Google-Chef Fortschritte erzielen. Gegenüber dem "Wall Street Journal" habe Kurian optimistisch gesagt: "Es gibt einige Dinge, die man lernen kann, wenn man 22 Jahre mit Unternehmenskunden zu tun hat."Neben dem Ausbau im Vertrieb setze Google auch auf hohe Investitionen in Data-Center-Equipment. In einem Blog-Post habe Google-Chef Sundar Pichai angekündigt, bis zu 13 Mrd. Dollar in Data-Center zu investieren - allein 2019, allein in den USA.Wachse die Cloud weiter, oder werde die Sparte gar separat ausgewiesen, biete dies langfristiges Potenzial für den US-Titel.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Alphabet-Aktie dabei zu bleiben und die Gewinne laufen zu lassen. Mit einem KGV von 26 sei diese Wachstumsstory noch immer attraktiv bewertet. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link