XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.407,50 EUR +0,63% (22.09.2021, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.818,77 USD +0,93% (22.09.2021, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (23.09.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Mögliche Rally - ChartanalyseDie Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit dem Tief bei 1.013,56 USD aus dem März 2020 laufe diese Bewegung in einem Trendkanal ab. Am 1. September 2021 habe die Aktie das aktuelle Allzeithoch bei 2.936,41 USD markiert. Seit diesem Hoch konsolidiere der Wert. Dabei sei er am Montag unter das letzte Zwischenhoch bei 2.800,22 USD zurückgefallen. Am gebrochenen Abwärtstrend ab 27. Juli sei die Aktie wieder nach oben gedreht und habe gestern das Gap vom Montag geschlossen, sei aber nicht über die Oberkante dieses Gaps bei 2.821,23 USD nach oben ausgebrochen.Gelinge der Alphabet-Aktie ein Ausbruch über den Widerstand bei 2.821,23 USD auf Tagesschlusskursbasis, dürfte die Konsolidierung der letzten Tage beendet sein. In diesem Fall könnte eine Rally starten, welche die Aktie auf ein langfristiges Ziel bei 3.184,93 USD führen könnte. Sollte der Wert allerdings an diesem Widerstand scheitern, dann würde eine Abwärtsbewegung in Richtung des Aufwärtstrends seit März 2020 bei aktuell 2.645,48 USD drohen. (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:2.416,00 EUR +0,25% (23.09.2021, 08:38)