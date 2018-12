Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

ISIN Alphabet-Aktie:

WKN Alphabet-Aktie:

Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":

Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetkonzerns Alphabet Inc. unter die Lupe.

"Transforming the way goods are transported." Der erste Satz, den man auf der Homepage der Alphabet-Tochter Wing lesen könne. Und dieser Leitsatz sei Programm. Nun wage der Drohnen-Lieferdienst den nächsten Schritt auf dem potenziellen Milliardenmarkt: In Finnland solle im Frühjahr 2019 eine weitere Drohnen-Operation entstehen. Für die Firma scheine Finnland hervorragend geeignet, denn angesichts des rauen Klimas würden sich die Drohnen-Lieferungen hier einem Härtetest unterziehen lassen.

Riesenpotenzial für Alphabet - das allerdings noch weit entfernt liege. Außerdem dürfte die Konkurrenz hart werden. Amazon teste ebenfalls Drohnen-Lieferungen. Doch das Engagement in den Moonshots zeige Investoren, dass Alphabet viel mehr sei als das Werbekerngeschäft. Und was treibe die Kurse mehr als eine technologische Zukunftsfantasie.

Derzeit verfüge Alphabet über 13 sog. "Other Bets" aus den unterschiedlichsten Sektoren, von Telekommunikation über Biotech hin zu Selbstfahrenden Autos. Die Firma mit den besten Aussichten auf ein neues Milliardengeschäft sei Waymo. Die Selbstfahrer-Tochter plane gegen Ende des Jahres einen autonomen Fahrdienst in Arizona auf den Markt zu bringen.