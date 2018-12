Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

893,22 EUR -4,26% (20.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

892,73 EUR -2,12% (20.12.2018, 18:44)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.031,44 USD -0,39% (20.12.2018, 18:30)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (20.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Bei den FAANG-Aktien seien es aktuell eher Apple und Facebook, die für ordentlichen Medienrummel sorgen würden. Kein Wunder, denn beide Konzerne hätten mit schwächeren iPhone-Verkäufen beziehungsweise der Datenschutz-Problematik heftig zu kämpfen. Doch auch die Alphabet-Aktie sei deutlich abverkauft worden. Zu UnrechtIm Gegensatz zu Facebook und Apple habe die langfristige Wachstumsfantasie von Alphabet nicht gelitten. Vielmehr schalte sich langsam heraus, wie viel Potenzial hinter Alphabet wirklich stecke.So würden die Analysten von Jefferies rechnen, dass der Wert der Selbstfahrer-Sparte in Zukunft über 250 Milliarden Dollar betragen dürfte. Ein massiver Wert, dem Investoren angesichts der aktuellen Marktkapitalisierung von 740 Milliarden Dollar zu wenig Bedeutung schenken würden. Es gebe jedoch laut den Analysten drei große Hürden. Das stärkste Hindernis dürfte werden, wie die Selbstfahrer in Zukunft reguliert würden. Vor 2025 dürften laut Jefferies jedoch keine nennenswerten Umsätze mit autonomen Fahrzeugen erzielt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: