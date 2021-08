Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.410,50 EUR -0,17% (26.08.2021, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.412,50 EUR +0,29% (25.08.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.841,58 USD +0,58% (25.08.2021, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Deutschland Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (26.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Bei dem Treffen mit den Chefs der großen US-Tech-Unternehmen habe US-Präsident Joe Biden am Mittwoch gesagt: "Die Realität ist, dass die meisten unserer kritischen Infrastrukturen (...) vom privaten Sektor betrieben werden, und die Regierung kann diese Herausforderung nicht allein bewältigen."Cybersicherheit sei für die Regierung ein Gebot der nationalen und wirtschaftlichen Sicherheit, habe es weiter aus dem Weißen Haus geheißt. Man räume der Cybersicherheit einen so hohen Stellenwert ein "wie nie zuvor".Das gelte auch für die großen Tech-Firmen. So habe Microsoft nach dem Treffen zugesagt, in den kommenden fünf Jahren 20 Milliarden Dollar investieren, um zum Beispiel fortschrittliche Sicherheitslösungen schneller bereitstellen zu können. Die Ausgaben für Cybersecurity würden damit vervierfacht. Zudem sollten 150 Millionen Dollar der Regierung zugutekommen, damit die Behörden ihre Sicherheitssysteme erneuern könnten.Google wolle in den kommenden fünf Jahren mehr als zehn Milliarden Dollar in bestimmte Programme zur Cybersicherheit investieren und außerdem 100.000 Amerikanern dabei helfen, von der Industrie anerkannte Zertifikate für digitale Fähigkeiten zu erwerben.Die Tech-Giganten würden diese Summen sicherlich nicht nur aufwenden, um der US-Regierung einen Gefallen zu tun. Denn aufgrund ihrer Cloud-Dienste wie Azure oder GCP könnten auch ihre Kunden von den zusätzlichen Entwicklungen im Bereich Cybersecurity profitieren - umsonst werde es das jedoch nicht geben.Sowohl die Microsoft- als auch die Alphabet-Aktie würden in den vergangenen Tagen auf hohem Niveau konsolidieren. Anleger lassen die Gewinne laufen und warten auf den nächsten Impuls, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link