Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft.



Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (26.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Google-Mutter Alphabet eile zurzeit von einem Rekordhoch zum nächsten. Offensichtlich würden Anleger davon ausgehen, dass die operative Stärke des Konzerns noch länger anhalte. Eine erste Antwort darauf dürften die Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal liefern, die morgen nach Schließung der US-Börsen veröffentlicht würden. "Der Aktionär" verrate, was Anleger erwarten könnten.Laut den "Bloomberg"-Daten würden die Analysten von einem Umsatz von 56,23 Milliarden Dollar ausgehen. Das entspreche einem Erlöswachstum von satten 46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn pro Aktie solle bei 19,67 Dollar liegen und damit 94 Prozent über dem Vorjahreswert.Die Werbeerlöse sollten auf 44,91 Milliarden Dollar ansteigen (+50 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Wichtig: Die Cloud-Erlöse sollten sich von 3,00 Milliarden auf 6,57 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln. Ähnlich hoch dürfte auch das Wachstum bei YouTube ausfallen, das neben der Cloud zu den größten Wachstumstreibern des Konzerns gehöre. In Q1 habe YouTube seine Erlöse um 50 Prozent steigern können.Vor dem Quartalsbericht würden die meisten Analysten bullish bleiben. Es gebe aktuell 43 Kaufempfehlungen und zwei neutrale Einschätzungen. Verkaufsempfehlungen würden komplett fehlen.Das höchste Kursziel (3.350 Dollar) unter den Wall-Street-Experten habe dabei Stephen Ju von Credit Suisse ausgegeben, der seine Schätzungen kurz vor den Zahlen erhöht habe. Ju gehe davon aus, dass Alphabets starkes Wachstum im Werbegeschäft noch sehr lange anhalten werde.Interessant werde es sein, was Alphabet zu seiner neuen Unternehmensgründung sagen werde. Letzte Woche habe der Konzern sein neues Robotik-Startup Intrinsic vorgestellt. Das Ziel des Unternehmens sei, kostengünstige Robotik-Anwendungen zu entwickeln, die viele komplexe Aufgaben übernehmen könnten, wie etwa das Verlegen von Kabeln. Also Tätigkeiten, die Roboter aktuell nicht erledigen könnten, weil ihnen die entsprechende Technologie wie Sensoren oder Software noch fehle."Der Aktionär" bleibe vor den Zahlen bullish für Alphabet. Die starken Q2-Ergebnisse von Twitter und Snap seien ein Zeichen dafür, dass die gesamte Online-Werbebranche aktuell boome. Gut für Alphabet.Investierte Anleger bleiben daher am Ball, so Emil Jusifov. (Analyse vom 26.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link